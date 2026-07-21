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Главная Финансы Пенсионные доплаты: что гарантируют ветеранам труда в 2026 году

Пенсионные доплаты: что гарантируют ветеранам труда в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 06:10
Пенсионные надбавки: на какие гарантии могут рассчитывать ветераны труда
Пожилая женщина, пенсионное удостоверение. Фото: Новини.LIVE, ПФУ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине гражданам, имеющим статус ветерана труда, предусмотрен целый ряд социальных гарантий в виде медицинских льгот, санаторно-курортного лечения, приоритетного обслуживания, а в некоторых случаях — дополнительных выплат к пенсионным пособиям. Известно, кто имеет право на такой статус и как его оформить.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на положения закона № 3721-XII.

Кому предоставляют статус ветерана труда в Украине

Согласно закону "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста", чтобы получить статус ветерана труда, необходимо отработать определенное количество лет. При этом правила предоставления такого статуса различаются для мужчин и женщин. Основные условия следующие:

  • для мужчин, имеющих стаж работы 40 лет и вышедших на пенсию;
  • для женщин, уже вышедших на пенсию, стаж составляет 35 лет.

При этом отдельные категории смогут оформить статус и по другим основаниям. В частности, пенсия на льготных условиях предоставляется за работу во вредных или тяжелых условиях.

Однако сам по себе стаж без документального подтверждения не даст возможности получить статус ветерана труда. В 2026 году возможны ситуации потери информации, которую необходимо восстановить с помощью справок.

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Какие доплаты к пенсии и льготы предусмотрены для ветеранов труда

Доплату к пенсии ветеранам труда не предоставляют автоматически за сам статус. Закон о социальной защите таких лиц предусматривает в основном льготы и гарантии, а дополнительные начисления к пенсии, как правило, возникают в ситуации, когда у гражданина есть особые заслуги перед родиной.

Если трудовые заслуги пенсионера подпадают под нормы закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то можно оформить доплату в сумме, зависящей от категории заслуг. В основном от 20% до 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Таким образом, надбавка к пенсии для ветеранов труда возможна, однако она привязана к конкретному основанию.

Также закон предусматривает для ветеранов труда различные льготы:

  • первоочередное бесплатное зубное протезирование;
  • санаторно-курортное лечение или компенсация;
  • ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация;
  • первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках;
  • первоочередная госпитализация.

Для того чтобы получить льготы, необходимо выполнить несколько шагов:

  • оформить статус ветерана труда и получить удостоверение;
  • подать заявление в органы, отвечающие за конкретную льготу (Пенсионный фонд, орган социальной защиты, налоговую инспекцию, медицинское учреждение).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ проинформировал, при каких условиях граждане могут получить доплату в размере 50% от минимальной пенсии в этом году. Такой льготой может воспользоваться особая категория граждан. Право на дополнительную выплату может возникнуть при соблюдении определенных условий.

Еще Новини.LIVE писали, кому предусмотрена повышенная минимальная государственная гарантия к пенсии. Нормы действующего законодательства предусматривают предоставление особых выплат в связи с потерей кормильца. В 2026 году для некоторых сумма составляет 3 540 грн. Выплаты были пересмотрены для ряда лиц. Однако на окончательную сумму может влиять ряд факторов.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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