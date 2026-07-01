Украинцам с инвалидностью помогут оплатить коммунальные услуги: как воспользоваться помощью

Люди за столом, оплата коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Оплачивать коммунальные услуги станет немного проще. Украинцы с инвалидностью могут ежемесячно получать адресную денежную помощь, которая поможет возместить расходы на свет, газ, воду или другие коммунальные услуги. Но есть важное условие.

Об этом сообщили в департаменте социальной политики Днепровского городского совета, передает Новини.LIVE.

Размер выплаты зависит от времени года. С апреля по октябрь включительно можно получить 500 гривен в месяц, а в отопительный сезон — с ноября по март — выплату увеличивают до 700 гривен.

При этом человек сам решает, на оплату какой именно коммунальной услуги направить эти средства. Адресная помощь предоставляется в безналичной форме. То есть на руки деньги не выдадут, а перечислят сразу коммунальным предприятиям.

Кто не сможет получить выплату

Адресную помощь не назначают тем, кто уже получает жилищную субсидию. Одновременно пользоваться двумя видами поддержки не разрешается.

Какие документы понадобятся

За оформлением помощи обращайтесь в управление социальной защиты населения по месту прописки. Заранее подготовьте следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

документ, подтверждающий инвалидность (справку МСЭК или выписку из решения экспертной комиссии);

копии лицевых счетов у поставщиков коммунальных услуг;

справку о составе семьи или лицах, зарегистрированных в жилом помещении (если эти данные уже имеются в электронных реестрах, подавать её не требуется).

В горсовете отмечают, что при наличии всех необходимых документов оформление пособия занимает около 10 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых выплатах на ведение домашнего хозяйства. Программа действует для тех, кто проживает в Новгород-Северской и Городнянской общинах, имеет хозяйство для собственных нужд и доход до 8 400 грн на одного человека. Средства можно потратить на семена, удобрения, корма, инструменты и другие необходимые вещи для выращивания продукции.

Также Новини.LIVE писали, что благотворители предлагают финансовую поддержку на открытие или развитие собственного дела. Получить можно от 164 до 274 тысяч гривен — в зависимости от того, идет ли речь о новом бизнесе или о восстановлении уже существующего.