Украинцам предоставляется денежная помощь на оплату коммунальных услуг: кто может её получить

Люди за столом, оплата коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Оплачивать коммунальные услуги станет немного проще. Украинцы с инвалидностью могут ежемесячно получать адресную денежную помощь, которая поможет возместить расходы на свет, газ, воду или другие коммунальные услуги. Но есть важное условие.

Об этом сообщили в департаменте социальной политики Днепровского городского совета, передает Новини.LIVE.

Размер выплаты зависит от времени года. С апреля по октябрь включительно можно получить 500 гривен в месяц, а в отопительный сезон — с ноября по март — выплату увеличивают до 700 гривен.

При этом человек сам решает, на оплату какой именно коммунальной услуги направить эти средства. Адресная помощь предоставляется в безналичной форме. То есть на руки деньги не выдадут, а перечислят сразу коммунальным предприятиям.

Кто не сможет получить выплату

Адресную помощь не назначают тем, кто уже получает жилищную субсидию. Одновременно пользоваться двумя видами поддержки не разрешается.

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Какие документы понадобятся

За оформлением помощи обращайтесь в управление социальной защиты населения по месту прописки. Заранее подготовьте следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

документ, подтверждающий инвалидность (справку МСЭК или выписку из решения экспертной комиссии);

копии лицевых счетов у поставщиков коммунальных услуг;

справку о составе семьи или лицах, зарегистрированных в жилом помещении (если эти данные уже имеются в электронных реестрах, подавать её не требуется).

В горсовете отмечают, что при наличии всех необходимых документов оформление пособия занимает около 10 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых выплатах на ведение домашнего хозяйства. Программа действует для тех, кто проживает в Новгород-Северской и Городнянской общинах, имеет хозяйство для собственных нужд и доход до 8 400 грн на одного человека. Средства можно потратить на семена, удобрения, корма, инструменты и другие необходимые вещи для выращивания продукции.

Также Новини.LIVE писали, что благотворители предлагают финансовую поддержку на открытие или развитие собственного дела. Получить можно от 164 до 274 тысяч гривен — в зависимости от того, идет ли речь о новом бизнесе или о восстановлении уже существующего.