Украинцам отменили часть льгот: о каких выплатах идет речь

Пенсионерка на улице, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украине с этого года действуют новые правила для доноров крови. В связи с изменениями в законодательстве часть льгот была отменена. Кроме того, почетные доноры лишились некоторых надбавок.

Что именно изменилось, рассказали в Пенсионном фонде, передает Новини.LIVE.

Какую льготу отменили

Ранее донорам, которые в течение года бесплатно сдали необходимое количество крови или её компонентов, могли выплачивать больничные в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа.

Это касалось тех, кто за год безвозмездно осуществил:

две максимально допустимые донации крови;

четыре донации плазмы;

или две донации тромбоцитов методом афереза.

Однако с 26 января 2026 года эта льгота больше не предоставляется, поскольку соответствующая норма закона утратила силу.

Кто ещё может воспользоваться льготой

Известно о важном уточнении: если право на повышенную оплату больничного было получено до 25 января 2026 года, оно остается в силе в течение одного года.

Что изменилось для Почетных доноров

Статус Почетного донора присваивается тем, кто безвозмездно сдал:

40 максимально допустимых доз крови;

или 60 доз плазмы;

или 40 донаций клеток крови методом афереза.

Ранее украинцам с этим званием выплачивали ежемесячную надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума.

Но теперь эти надбавки больше не назначаются, хотя и здесь есть исключения.

Если надбавка к пенсии была назначена до 25 января 2026 года, её будут выплачивать и в дальнейшем. То есть новые правила не касаются тех Почётных доноров, которые успели оформить эту льготу до изменений в законе.

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