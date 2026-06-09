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Главная Финансы Украинцам переназначают льготы на коммуналку: кто может обратиться в ПФУ

Украинцам переназначают льготы на коммуналку: кто может обратиться в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 08:45
Льгота на коммуналку для военных: сохранится ли скидка, если защитник пропал без вести
Квитанция, деньги, военнослужащий с автоматом. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине семьям без вести пропавших или пленных военных позволяют переоформить их льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплату сможет получать один из членов семьи защитника. Для переоформления льгот существует четкая процедура.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области со ссылкой на постановление Кабмина Украины "О внесении изменений в некоторые постановления по использованию выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны для получения льгот некоторыми категориями лиц", передает Новини.LIVE.

На какие коммунальные услуги распространяется льгота

В 2026 году речь идет о:

  • услугах по управлению многоквартирным домом (квартплата);
  • коммунальные услуги (газ, электроэнергию, тепло, горячую воду, водоснабжение, водоотвод, вывоз мусора);
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Как переоформить льготы и кто это может сделать

ПФУ нужно предоставить следующие документы:

  • заявление в произвольной форме, указав реквизиты банковского счета;
  • выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Льготы, причитающиеся льготнику, выплачиваются после обращения одного из членов его семьи. Ими могут быть:

Читайте также:
  • муж;
  • жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • законный представитель ребенка, если он несовершеннолетний;
  • неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или люди с инвалидностью I группы, лица, над которыми установлена опека или попечительство.

Подавать заявление можно в сервисных центрах ПФУ, в органах сельской, поселковой, городской рад или в ЦНАПах.

Как рассказывали Новини.LIVE, в Украине льготы также предоставляются многодетным семьям. При этом привилегии распространяются не только на родителей, но и на детей. Известно, какую именно помощь можно получить.

Еще Новини.LIVE писали, кто из пенсионеров может получить 100% льготы на услуги ЖКХ. Скидка для них действует 12 месяцев. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться в Реестре льготников.

коммунальные услуги льготы военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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