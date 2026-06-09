Льгота на коммуналку для военных: сохранится ли скидка, если защитник пропал без вести

Украинцам переназначают льготы на коммуналку: кто может обратиться в ПФУ
В Украине семьям без вести пропавших или пленных военных позволяют переоформить их льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплату сможет получать один из членов семьи защитника. Для переоформления льгот существует четкая процедура.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области со ссылкой на постановление Кабмина Украины "О внесении изменений в некоторые постановления по использованию выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны для получения льгот некоторыми категориями лиц", передает Новини.LIVE.
На какие коммунальные услуги распространяется льгота
В 2026 году речь идет о:
- услугах по управлению многоквартирным домом (квартплата);
- коммунальные услуги (газ, электроэнергию, тепло, горячую воду, водоснабжение, водоотвод, вывоз мусора);
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Как переоформить льготы и кто это может сделать
ПФУ нужно предоставить следующие документы:
- заявление в произвольной форме, указав реквизиты банковского счета;
- выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Льготы, причитающиеся льготнику, выплачиваются после обращения одного из членов его семьи. Ими могут быть:
- муж;
- жена;
- нетрудоспособные родители;
- законный представитель ребенка, если он несовершеннолетний;
- неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или люди с инвалидностью I группы, лица, над которыми установлена опека или попечительство.
Подавать заявление можно в сервисных центрах ПФУ, в органах сельской, поселковой, городской рад или в ЦНАПах.
Как рассказывали Новини.LIVE, в Украине льготы также предоставляются многодетным семьям. При этом привилегии распространяются не только на родителей, но и на детей. Известно, какую именно помощь можно получить.
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