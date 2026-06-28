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Главная Финансы Украинцам отменили часть льгот: о каких выплатах идет речь

Украинцам отменили часть льгот: о каких выплатах идет речь

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 16:30
В Украине изменили правила для некоторых льготников: какие доплаты отменили в 2026 году
Пенсионерка на улице, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине с этого года действуют новые правила для доноров крови. В связи с изменениями в законодательстве часть льгот была отменена. Кроме того, почетные доноры лишились некоторых надбавок.

Что именно изменилось, рассказали в Пенсионном фонде, передает Новини.LIVE.

Какую льготу отменили

Ранее донорам, которые в течение года бесплатно сдали необходимое количество крови или её компонентов, могли выплачивать больничные в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа.

Это касалось тех, кто за год безвозмездно осуществил:

  • две максимально допустимые донации крови;
  • четыре донации плазмы;
  • или две донации тромбоцитов методом афереза.

Однако с 26 января 2026 года эта льгота больше не предоставляется, поскольку соответствующая норма закона утратила силу.

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Кто ещё может воспользоваться льготой

Известно о важном уточнении: если право на повышенную оплату больничного было получено до 25 января 2026 года, оно остается в силе в течение одного года.

Что изменилось для Почетных доноров

Статус Почетного донора присваивается тем, кто безвозмездно сдал:

  • 40 максимально допустимых доз крови;
  • или 60 доз плазмы;
  • или 40 донаций клеток крови методом афереза.

Ранее украинцам с этим званием выплачивали ежемесячную надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума.
Но теперь эти надбавки больше не назначаются, хотя и здесь есть исключения.

Если надбавка к пенсии была назначена до 25 января 2026 года, её будут выплачивать и в дальнейшем. То есть новые правила не касаются тех Почётных доноров, которые успели оформить эту льготу до изменений в законе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам станет проще экономить на лекарствах. Минздрав запустил сервис, который позволяет быстро найти более дешевые аналоги препаратов с тем же действующим веществом. Достаточно отсканировать QR-код с бумажной памятки от врача, и система покажет цены в аптеках и самые доступные варианты.

Также Новини.LIVE писали, что семьи военных, пропавших без вести или находящихся в плену, могут переоформить их льготы на оплату коммунальных услуг на одного из родственников. Речь идет о скидках на газ, свет, отопление, воду и другие услуги, а также на топливо. Подать документы может муж, жена, родители или другие близкие родственники.

льготы донор крови доплаты
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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