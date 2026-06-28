В Украине изменили правила для некоторых льготников: какие доплаты отменили в 2026 году

Украинцам отменили часть льгот: о каких выплатах идет речь
В Украине с этого года действуют новые правила для доноров крови. В связи с изменениями в законодательстве часть льгот была отменена. Кроме того, почетные доноры лишились некоторых надбавок.
Что именно изменилось, рассказали в Пенсионном фонде, передает Новини.LIVE.
Какую льготу отменили
Ранее донорам, которые в течение года бесплатно сдали необходимое количество крови или её компонентов, могли выплачивать больничные в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа.
Это касалось тех, кто за год безвозмездно осуществил:
- две максимально допустимые донации крови;
- четыре донации плазмы;
- или две донации тромбоцитов методом афереза.
Однако с 26 января 2026 года эта льгота больше не предоставляется, поскольку соответствующая норма закона утратила силу.
Кто ещё может воспользоваться льготой
Известно о важном уточнении: если право на повышенную оплату больничного было получено до 25 января 2026 года, оно остается в силе в течение одного года.
Что изменилось для Почетных доноров
Статус Почетного донора присваивается тем, кто безвозмездно сдал:
- 40 максимально допустимых доз крови;
- или 60 доз плазмы;
- или 40 донаций клеток крови методом афереза.
Ранее украинцам с этим званием выплачивали ежемесячную надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума.
Но теперь эти надбавки больше не назначаются, хотя и здесь есть исключения.
Если надбавка к пенсии была назначена до 25 января 2026 года, её будут выплачивать и в дальнейшем. То есть новые правила не касаются тех Почётных доноров, которые успели оформить эту льготу до изменений в законе.
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