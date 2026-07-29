Украинцам могли прислать не те квитанции за коммунальные услуги: какие счета будут проверять

Человек держит квитанции за коммунальные услуги и считает на калькуляторе, газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине инициировали внеплановые выездные проверки операторов газораспределительных систем (ГРС). Причина: "Нафтогаз" подозревает, что ряд предприятий мог фальсифицировать объемы потребления газа бытовыми потребителями. Если это действительно так, то людям высылали квитанции за потребленный газ с завышенными суммами, не соответствующими реальным объемам потребления.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), информирует Новини.LIVE.

Кого и почему будут проверять

В обращении к контролирующему органу "Нафтогаз" указал на аномальные скачки и расхождения в показаниях счетчиков населения. Например, фиксировались:

резкий и необоснованный рост объемов потребленного газа;

существенные отклонения от среднестатистических показателей;

многократные корректировки данных "задним числом".

Подозрение в махинациях касается ряда операторов ГРМ, а именно:

ЧАО "Гадячгаз";

АО "Киевгаз";

ГП "Кременецкое УПРГ";

ЧАО "Кременчуггаз";

АО "Лубныгаз";

АО "Одессагаз";

АО "Полтавагаз";

ЧАО "Тернопольгородгаз";

ЧАО "Уманьгаз";

АО "Херсонгаз";

ЧАО "Шепетовкагаз".

Что будет с нарушителями

Начисления за газ начинаются после того, как операторы ГРМ вносят в информационную платформу "Оператора ГТС" данные о потреблении газа потребителями. НКРЭКП будет проверять соответствие информации в цифровой платформе и сопоставлять ее с реальными показателями, фиксируемыми на счётчиках, а также соответствие требованиям Кодексов ГРС и ГТС.

По результатам проверок НКРЭКП даст юридическую оценку действиям операторов. Если нарушения подтвердятся, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе бытовые потребители получат третий счет за газ. Он касается содержания газовых коммуникаций. Суммы в таких счетах будут индивидуальными для каждого отдельного дома.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому не будут начислять плату за доставку газа и за техническое обслуживание сетей. Нацкомиссия по госрегулированию сделала бесплатной распределение топлива для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья. Речь идет о ситуациях, когда отсутствуют гарантии безопасного пользования газом.