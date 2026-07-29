Украинцам могли прислать не те квитанции за коммунальные услуги: какие счета будут проверять
В Украине инициировали внеплановые выездные проверки операторов газораспределительных систем (ГРС). Причина: "Нафтогаз" подозревает, что ряд предприятий мог фальсифицировать объемы потребления газа бытовыми потребителями. Если это действительно так, то людям высылали квитанции за потребленный газ с завышенными суммами, не соответствующими реальным объемам потребления.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), информирует Новини.LIVE.
Кого и почему будут проверять
В обращении к контролирующему органу "Нафтогаз" указал на аномальные скачки и расхождения в показаниях счетчиков населения. Например, фиксировались:
- резкий и необоснованный рост объемов потребленного газа;
- существенные отклонения от среднестатистических показателей;
- многократные корректировки данных "задним числом".
Подозрение в махинациях касается ряда операторов ГРМ, а именно:
- ЧАО "Гадячгаз";
- АО "Киевгаз";
- ГП "Кременецкое УПРГ";
- ЧАО "Кременчуггаз";
- АО "Лубныгаз";
- АО "Одессагаз";
- АО "Полтавагаз";
- ЧАО "Тернопольгородгаз";
- ЧАО "Уманьгаз";
- АО "Херсонгаз";
- ЧАО "Шепетовкагаз".
Что будет с нарушителями
Начисления за газ начинаются после того, как операторы ГРМ вносят в информационную платформу "Оператора ГТС" данные о потреблении газа потребителями. НКРЭКП будет проверять соответствие информации в цифровой платформе и сопоставлять ее с реальными показателями, фиксируемыми на счётчиках, а также соответствие требованиям Кодексов ГРС и ГТС.
По результатам проверок НКРЭКП даст юридическую оценку действиям операторов. Если нарушения подтвердятся, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
Как сообщали Новини.LIVE, в августе бытовые потребители получат третий счет за газ. Он касается содержания газовых коммуникаций. Суммы в таких счетах будут индивидуальными для каждого отдельного дома.
Еще Новини.LIVE рассказывали, кому не будут начислять плату за доставку газа и за техническое обслуживание сетей. Нацкомиссия по госрегулированию сделала бесплатной распределение топлива для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья. Речь идет о ситуациях, когда отсутствуют гарантии безопасного пользования газом.
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