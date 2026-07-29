Ua
Главная Финансы Украинцам могли прислать не те квитанции за коммунальные услуги: какие счета будут проверять

Украинцам могли прислать не те квитанции за коммунальные услуги: какие счета будут проверять

29 июля 2026 16:25
Человек держит квитанции за коммунальные услуги и считает на калькуляторе, газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Виталий Чайка
Редактор экономических новостей

В Украине инициировали внеплановые выездные проверки операторов газораспределительных систем (ГРС). Причина: "Нафтогаз" подозревает, что ряд предприятий мог фальсифицировать объемы потребления газа бытовыми потребителями. Если это действительно так, то людям высылали квитанции за потребленный газ с завышенными суммами, не соответствующими реальным объемам потребления.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), информирует Новини.LIVE.

Кого и почему будут проверять

В обращении к контролирующему органу "Нафтогаз" указал на аномальные скачки и расхождения в показаниях счетчиков населения. Например, фиксировались:

  • резкий и необоснованный рост объемов потребленного газа;
  • существенные отклонения от среднестатистических показателей;
  • многократные корректировки данных "задним числом".

Подозрение в махинациях касается ряда операторов ГРМ, а именно:

  • ЧАО "Гадячгаз";
  • АО "Киевгаз";
  • ГП "Кременецкое УПРГ";
  • ЧАО "Кременчуггаз";
  • АО "Лубныгаз";
  • АО "Одессагаз";
  • АО "Полтавагаз";
  • ЧАО "Тернопольгородгаз";
  • ЧАО "Уманьгаз";
  • АО "Херсонгаз";
  • ЧАО "Шепетовкагаз".

Что будет с нарушителями

Начисления за газ начинаются после того, как операторы ГРМ вносят в информационную платформу "Оператора ГТС" данные о потреблении газа потребителями. НКРЭКП будет проверять соответствие информации в цифровой платформе и сопоставлять ее с реальными показателями, фиксируемыми на счётчиках, а также соответствие требованиям Кодексов ГРС и ГТС.

По результатам проверок НКРЭКП даст юридическую оценку действиям операторов. Если нарушения подтвердятся, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе бытовые потребители получат третий счет за газ. Он касается содержания газовых коммуникаций. Суммы в таких счетах будут индивидуальными для каждого отдельного дома.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому не будут начислять плату за доставку газа и за техническое обслуживание сетей. Нацкомиссия по госрегулированию сделала бесплатной распределение топлива для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья. Речь идет о ситуациях, когда отсутствуют гарантии безопасного пользования газом.