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Главная Финансы "Третья платежка" за газ в августе: кого ждет и какие будут суммы

"Третья платежка" за газ в августе: кого ждет и какие будут суммы

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 08:50
Цены в третьей платежке за газ: что будет входить в сумму и кому ждать в августе
Газовая плита, расчеты, счета и деньги. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года представители ООО "Газораспределительные сети Украины" продолжают проводить обследование внутридомовых систем газоснабжения в многоэтажках. В связи с этим в августе жильцам таких домов необходимо будет произвести третий платеж за природный газ в сумме, которая будет зависеть от срока эксплуатации дома и других факторов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на один из филиалов "Газораспределительной сети".

Что будет указано в третьем счете за газ

Как отметили в филиале, летом специалисты газовой отрасли продолжают обследовать внутридомовые системы газоснабжения многоквартирных домов. В ходе проведения работ по техническому обслуживанию проверяют несколько важных элементов. Они касаются:

  1. Герметичности соединений газопроводов и оборудования;
  2. Плотности газопроводов;
  3. Крепления газопроводов;
  4. Наличия футляров в местах прокладки через газовые конструкции дома.

В то же время в Газсети отмечают, что ТО ВБСГ в многоквартирных домах не предусматривает, в частности, выполнение:

  • работ по текущему или капитальному ремонту, реконструкции, переоснащению ВБСГ в домах;
  • ремонта, замены или установки оборудования, приборов в помещениях потребителей;
  • обслуживания газовых счетчиков, в частности их поверки, сигнализаторов контроля концентрации газа у потребителей;
  • работ по проверке и очистке дымовых/вентиляционных каналов домов;
  • работ по ликвидации аварийных ситуаций;
  • инвентаризации оборудования, в частности проверки соответствия проектно-исполнительной документации.

Соответствующее техническое обслуживание должно осуществляться:

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  • если газовые сети многоэтажного дома находятся в эксплуатации более 25 лет — раз в три года;
  • если газовые сети эксплуатируются менее 25 лет — один раз в пять лет.

Какие графики выполнения работ и стоимость услуги

По данным компании, графики выполнения работ граждане должны искать на официальных порталах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", в частности в разделе "Техобслуживание ВБСГ".

Расходы на содержание газовых коммуникаций должны нести собственники, совладельцы, а также управляющие домами, поэтому жильцам поступит третий счет за такие услуги. Он выделен в отдельную квитанцию, ведь, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", в стандартную оплату за голубое топливо не входят расходы на ремонт/обслуживание газовых коммуникаций.

Суммы в таких платежных квитанциях будут индивидуальными для каждого отдельного дома и будут зависеть от следующих факторов:

  • количества квартир в многоэтажных домах;
  • состояния газовых сетей и оборудования;
  • региона, в котором расположено жилье.

После осуществления проверки совокупную стоимость обследования разделят пропорционально между всеми жильцами объекта: чем больше будет количество квартир и короче протяженность коммуникаций, тем ниже будет плата за одну квартиру. В 2026 году суммы стартуют от примерно 100 грн и могут превышать 1 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ждет тарифы на поставку газа в августе. Цены на распределение для населения зафиксированы для каждого региона и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребленного ресурса за предыдущий газовый год (1 октября — 30 сентября), который делится на 12 месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине некоторым владельцам электросчетчиков в квартирах или домах могут выписать штрафы. Средства могут списать, если обнаружат повреждение пломб на приборах учета. Минимальный штраф может составить 850 грн, а в самых тяжелых случаях — десятки тысяч гривен за предыдущие годы, определенные по решению суда.

коммунальные услуги деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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