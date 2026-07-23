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Главная Финансы Украинцам отменили две квитанции за услуги ЖКХ: кого коснулись изменения

Украинцам отменили две квитанции за услуги ЖКХ: кого коснулись изменения

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 08:50
Две квитанции за коммунальные услуги: за что украинцы могут не платить
Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предоставила гражданам возможность не платить за некоторые услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эти изменения продиктованы невозможностью обеспечить качественные услуги из-за агрессии РФ.

О том, за что не будут начислять плату, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому больше не будут начислять плату за доставку газа

Согласно решению Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики, из-за войны владельцев поврежденного или уничтоженного жилья, где нет гарантии безопасного пользования газом, освободили от необходимости платить за распределение голубого топлива.

Регулятор уточнил, что если из-за разрушений пользоваться газом и газовым оборудованием стало опасно или вообще невозможно, то плату за услугу распределения газа начислять не будут. Речь идет о важном правиле, поскольку расчет за доставку газа не зависит от уровня текущего ежемесячного потребления, а распределяется поровну за весь газовый год.

Из-за этого часто возникали ситуации, когда люди фактически не проживали в разрушенных домах и не пользовались газом, однако вопрос начислений оставался актуальным.

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Также на время отсутствия возможности пользоваться газом таких граждан освободят в определенных законом случаях и от оплаты за техническое обслуживание газовых систем в многоквартирных домах.

Граждане, чье жилье стало непригодным для проживания из-за войны, теперь не должны платить за эту услугу, однако только в тот период, когда пользование газом невозможно.

В Нацкомиссии подчеркнули, что ключевой целью изменений является недопущение ситуаций, когда украинцы вынуждены платить за услуги, которые из-за последствий боевых действий фактически не предоставляются.

Также бытовых потребителей освободили от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы данные с приборов учета.

Соответствующее правило будет действовать в течение периода, когда потребление газа в поврежденном/разрушенном жилье невозможно и плата за доставку газа не начисляется.

До этого правила в газовой сфере предусматривали, что плата за распределение газа определялась на основе заказанной годовой мощности, а не объема газа, фактически использованного в конкретном месяце.

Из-за этого отсутствие потребления не гарантировало автоматическое отсутствие необходимости оплаты за доставку.

Если жилье разрушено или повреждено из-за войны, необходимо обратиться к своему оператору ГРМ. Нужно иметь документы о подтверждении повреждения имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе предусмотрена возможность оплаты газа средствами по программе Нацкешбек. Важно вовремя использовать деньги, поскольку остаток может сгореть до 31 июля 2026 года. Такой шанс есть у тех, кто был активным участником программы, позволявшей поддерживать украинских производителей путем приобретения их товаров.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе рекомендовали приобрести приборы для раннего обнаружения утечек газа. Как отмечают специалисты, только в Киевском регионе зафиксировали 57 случаев подозрений на отравление угарным газом, из которых четыре закончились трагически.

коммунальные услуги деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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