Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украина импортирует больше тока — как это повлияет на графики отключений

Украина импортирует больше тока — как это повлияет на графики отключений

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:52
Импорт электроэнергии вырос на 1 ГВт — как изменились графики отключений света для украинцев
Улица без освещения. Фото: Новини.LIVE

После повышения ценовых лимитов на спотовом рынке электроэнергии, Украине удалось получать больше импортного тока. Благодаря этому отключения света сократились от 1 до 1,5 очередей.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Импорт электроэнергии и отключение света

По словам чиновника, после решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая 16 января 2026 года позволила повысить предельные цены на электроэнергию на спотовых рынках, импорт электроэнергии существенно вырос. Речь идет о почти 1 ГВт дополнительной мощности, которую получила украинская энергосистема.

Благодаря этому, как подчеркнул Денис Шмыгаль, графики отключений света населения сократились на 1—1,5 очереди.

"Это ключевой момент, который был важным для нас в заведении импорта, чем мы компенсировали 1 ГВт, которого не хватало и который невозможно было купить при предыдущем низком прайс-кепе", — сказал Шмыгаль.

Глава министерства энергетики также добавил, что ценовые ограничения были пересмотрены из-за того, что на европейских рынках электроэнергия подорожала.

Что еще стоит знать

Напомним, что в январе 2026 года госкомпании импортировали рекордный суточный объем электроэнергии с начала года. Его объем достиг 41,987 ГВт*ч. Уже 31 января 2026 года Кабмин Украины решил увеличить импорт электроэнергии, чтобы стабилизировать энергосистему, которая страдала от сильных морозов и постоянных российских ударов.

Ранее мы рассказывали, что с 6 февраля в Украине продолжается регистрация на новую финансовую помощь. Так, государство будет выплачивать по 20 000 гривен работникам аварийно-восстановительных бригад, которые ежедневно ликвидируют последствия российских террористических ударов. Еще писали, как долго для украинцев будут действовать графики отключений света. Известно, при каких условиях их могут отменить.

Денис Шмыгаль электроэнергия импорт энергосистема отключения света
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации