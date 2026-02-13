Импорт электроэнергии вырос на 1 ГВт — как изменились графики отключений света для украинцев

Улица без освещения. Фото: Новини.LIVE

После повышения ценовых лимитов на спотовом рынке электроэнергии, Украине удалось получать больше импортного тока. Благодаря этому отключения света сократились от 1 до 1,5 очередей.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Импорт электроэнергии и отключение света

По словам чиновника, после решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая 16 января 2026 года позволила повысить предельные цены на электроэнергию на спотовых рынках, импорт электроэнергии существенно вырос. Речь идет о почти 1 ГВт дополнительной мощности, которую получила украинская энергосистема.

Благодаря этому, как подчеркнул Денис Шмыгаль, графики отключений света населения сократились на 1—1,5 очереди.

"Это ключевой момент, который был важным для нас в заведении импорта, чем мы компенсировали 1 ГВт, которого не хватало и который невозможно было купить при предыдущем низком прайс-кепе", — сказал Шмыгаль.

Глава министерства энергетики также добавил, что ценовые ограничения были пересмотрены из-за того, что на европейских рынках электроэнергия подорожала.

Что еще стоит знать

Напомним, что в январе 2026 года госкомпании импортировали рекордный суточный объем электроэнергии с начала года. Его объем достиг 41,987 ГВт*ч. Уже 31 января 2026 года Кабмин Украины решил увеличить импорт электроэнергии, чтобы стабилизировать энергосистему, которая страдала от сильных морозов и постоянных российских ударов.

Ранее мы рассказывали, что с 6 февраля в Украине продолжается регистрация на новую финансовую помощь. Так, государство будет выплачивать по 20 000 гривен работникам аварийно-восстановительных бригад, которые ежедневно ликвидируют последствия российских террористических ударов. Еще писали, как долго для украинцев будут действовать графики отключений света. Известно, при каких условиях их могут отменить.