Пенсии и доплаты: каким категориям начислят разово 1 000 грн до 24 августа

Пожилой мужчина, деньги в кошельке. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 24 августа региональные управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обязаны начислить отдельным категориям граждан дополнительные суммы к пенсиям. Согласно распоряжению правительства, предусмотрено несколько видов разовых доплат в зависимости от особого статуса, в частности, некоторые получат 1 000 грн.

О том, кому ПФУ начислит доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кто из пенсионеров получит 1 000 грн до 24 августа

По данным Пенсионного фонда, в следующем месяце ожидается реализация постановления правительства №602 о выплатах, приуроченных ко Дню Независимости Украины, в соответствии со следующими законами:

закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

закон "О жертвах нацистских преследований".

Речь идет о разовых выплатах, срок начисления которых несколько лет назад перенесли на эту дату, а ранее предоставлялись ряду категорий граждан до 9 мая.

Предусматриваются различные суммы выплат, в частности денежная помощь в размере 1 000 грн будет начислена, в том числе, пенсионерам, имеющим следующие статусы:

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Участника боевых действий (УБД); Пострадавшего участника Революции Достоинства; Бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; Бывших детей родителей, рожденных в местах принудительного содержания.

Кроме того, будет начислено пособие в размере 450 грн участникам войны и бывшим заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников противостояния национал-социалистическому режиму в тылу.

Выплату в размере 650 грн получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников страны, отдельные категории вдов и вдовцов.

Наибольшие выплаты будут начислены пенсионерам с инвалидностью, полученной в связи с войной, а также бывшим малолетним (до 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Средства будут предоставлены, если инвалидность наступила вследствие общих заболеваний, производственной травмы и других причин. А именно:

для I группы — 3 100 грн.

для II группы — 2 900 грн;

для III группы — 2 700 грн.

Также пособие в размере 3 100 грн будет выплачено гражданам, имеющим особые заслуги перед страной.

Как будут начисляться выплаты пенсионерам

Большинству пожилых людей начислят разовое пособие ко Дню Независимости без дополнительных обращений, однако некоторым необходимо будет написать отдельное заявление и подать его в сервисный центр ПФУ или Центр предоставления административных услуг по адресу проживания/фактического пребывания. Согласно правилам, выплаты поступят:

в автоматическом режиме — пенсионерам вместе с пенсией за август без дополнительных обращений.

по заявлению — неработающим ветеранам и лицам, не являющимся пенсионерами.

К заявлению также необходимо приложить:

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения личности, дающего право на пособие;

номер банковского счета.

Также в Пенсионном фонде добавили, что уточнить способ получения выплат следует в любом отделении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, у кого пенсия может вырасти на 54%. В ПФУ пояснили, что сумма увеличится в случае отсрочки выхода на заслуженный отдых. В частности, пенсия увеличится на 0,5% за каждый месяц, если выход отложат до пяти лет. А если же пенсию оформят через более пяти лет, то после получения права на нее доплата вырастет до 0,75% в месяц.

Также Новини.LIVE писали, какой будет пенсия на заслуженном отдыхе, если человек получал заработную плату в размере 20 000 грн во время трудовой деятельности и имеет стаж 33 года. В основном сумма зависит от размера дохода. Граждане могут определить, на какую пенсию они будут претендовать, с помощью специального пенсионного калькулятора.