Главная Финансы В Чехии заговорили о новых правилах для беженцев: что может измениться

Дата публикации 20 мая 2026 13:18
Чехия кардинально изменит правила финансовой поддержки иностранцев: чего ждать украинцам
Люди с телефонами, мужчина подписывает документ, евровалюта. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Министерстве внутренних дел Чехии хотят внести правки в законодательство и изменить условия пребывания беженцев на территории страны. Нововведения коснутся иностранцев, которые подают заявки на получение гуманитарной помощи. Среди таких людей есть много украинцев, которые получили в стране временную защиту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Как хотят изменить поддержку украинских беженцев

Изменения предусматривают, что украинцы с временной защитой будут получать денежную поддержку, если:

  • будут работать;
  • заниматься бизнесом;
  • или зарегистрируются на учете в службе занятости.

Ко всему, помощь будет зависеть и от сроков пребывания человека — украинцев могут обязать оставаться в Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется пособие. Также в поправках говорится о возможной отмене временной защиты для тех, кто находится за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Когда произойдут изменения для беженцев

В ведомстве отмечают, что подход к гуманитарным выплатам нужно обновить, чтобы предотвратить возможные злоупотребления социальными выплатами.

"Наша цель — четкие, справедливые правила пребывания иностранцев на нашей территории, а также эффективные инструменты против злоупотреблений системой", — подчеркнул министр внутренних дел Любомир Метнар.

Предполагается, что большинство мер вступят в силу с 1 января 2027 года. Отмечается, что новые правила не будут распространяться на некоторые категории беженцев. Речь идет, в частности, о детях, студентах и людях старшего возраста.

Как писали Новини.LIVE, в Чехии из-за проблем с рождаемостью, хотят распространить "родительские" выплаты на беженцев из Украины. Речь идет о денежной помощи, которую платят после рождения ребенка. Сейчас украинцев в Чехии таких выплат лишены.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ирландии будут предлагать финансовую помощь беженцам, которые решат возвращаться в Украину. Ожидается, что им будут выплачивать до 10 000 евро (519 000 гривен). Для граждан, которые останутся жить в стране, тоже создадут отдельные механизмы поддержки.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
