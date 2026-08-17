Выплаты на зимний период от Каритас: кто и как может получить деньги на дрова

Человек держит дрова и деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Национальная сеть благотворительных организаций, основанных Украинской греко-католической церковью, "Каритас Украины", продолжает оказывать финансовую поддержку гражданам, покинувшим свои дома в связи с войной и переехавшим в другие регионы. Согласно программе, для наиболее уязвимых категорий населения предусмотрены выплаты, на которые можно приобрести топливо на предстоящую зиму.

О том, кому доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто имеет право на денежную помощь на зимний период

По данным организаторов, присоединиться к программе помощи смогут жители ряда населенных пунктов Полтавской области. В БФ "Каритас Полтава" в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" ежедневно открывается регистрация для жителей различных громад с целью предоставления выплат. В частности, 17 августа такой возможностью могут воспользоваться домохозяйства в сельской местности Краснолуцкой громады Миргородского района.

Речь идет об оформлении финансовой помощи на отопительный период 2026/27 годов, которую можно будет использовать:

на покупку твердого топлива (дрова/уголь/брикеты для отопления жилья);

для оплаты жилищно-коммунальных счетов.

Оформить помощь смогут граждане, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также выплаты будут предоставляться только уязвимым группам населения:

Читайте также:

Пожилым людям (от 60 лет); Лицам с инвалидностью (I–II группа); Гражданам с инвалидностью с детства; Одиноким матерям/отцам или опекунам несовершеннолетних детей; Беременным женщинам или кормящим матерям с детьми в возрасте до трех лет; Матерям/отцам приемных несовершеннолетних детей; Людям с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические/психические возможности, нуждающимся в лечении.

Заявители должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

наличие статуса внутреннего переселенца;

проживание в Полтавской области (с. Красная Лука);

наличие одной из категорий уязвимости;

отсутствие аналогичных выплат в 2026 году;

доход не превышает 8 422 грн на одного человека.

Как зарегистрироваться и необходимые документы

Граждане, которые выполнят все вышеперечисленные требования, смогут оформить выплаты от БФ "Каритас Украины" 17 августа по адресу: с. Красная Лука, ул. Мира, 24.

Заявителям необходимо предоставить для регистрации следующие документы:

паспорт и идентификационный код (оригиналы);

справку о статусе внутреннего переселенца;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы/справку ОК-5 и ОК-7;

справку о наличии печного отопления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета в ряде населенных пунктов Полтавской области граждане могут получить денежную помощь в размере от 10 800 грн. У них появилась возможность зарегистрироваться на выплаты по программе УВКБ ООН. Оформить выплаты смогут внутренние переселенцы, относящиеся к уязвимым группам.

Еще Новини.LIVE писали, что в сентябре украинским женщинам будет предоставлен шанс получить гранты до 1 200 долларов. Речь идет о новой волне приема заявок от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". Согласно программе, гранты можно будет использовать для участия в международных мероприятиях, которые помогут овладеть новыми знаниями, завести новые контакты и открыть возможности для развития.