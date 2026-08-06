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Главная Финансы Украинским семьям доступна помощь от UNICEF: кто и где может получить

Украинским семьям доступна помощь от UNICEF: кто и где может получить

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 11:00
Помощь UNICEF: где семьи с детьми могут получить в августе
Женщина с детьми, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года Международная организация по защите детей, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций "ЮНИСЕФ" (UNICEF), начала оказывать помощь жителям одной из прифронтовых областей. Программа поддержки доступна семьям с детьми.

О том, где и какая помощь предоставляется организаторами, рассказывают Новини.LIVE.

Что предусматривает помощь UNICEF для семей

В 2026 году Международная организация по защите детей продолжает уделять наибольшее внимание прифронтовым территориям, где из-за постоянных вражеских атак повреждены критически важные системы энерго- и водоснабжения, что сказывается на базовых условиях жизни граждан.

В этом году намерена усилить гуманитарную поддержку, чтобы помочь семьям с детьми пережить негативные последствия войны.

В частности, в августе благотворительный фонд "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке международной организации UNICEF работает в Запорожской области.

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Присоединиться к программе поддержки могут семьи, воспитывающие детей в возрасте до 17 лет (включительно).

В рамках этой инициативы граждане могут получить гуманитарную помощь. А именно:

  • один набор средств семейной гигиены — на одну семью;
  • два набора средств семейной гигиены — многодетным семьям (при условии фактического проживания детей в громаде).

В то же время новая зимняя программа ЮНИСЕФ в дальнейшем должна охватить и другие громады по всей Украине, где существует риск длительных перебоев с отоплением, электричеством, водой и доступом к базовым социальным услугам.

"Зимний план реагирования" входит в программу ООН и гуманитарных партнеров на осенне-зимний период 2026–2027 годов.

Его будут реализовывать в сотрудничестве с местными властями и партнерами для обеспечения доступа к теплу, воде и медицинским услугам.

Особый приоритет будет уделен финансовой поддержке наиболее уязвимых категорий населения.

Где можно получить помощь и какие необходимы документы

Как отмечается, БФ "Ангелы Спасения" будет принимать заявки на получение поддержки от международной организации UNICEF в ряде громад Запорожской области. Зарегистрироваться для участия в программе можно будет в период с 6 по 11 августа включительно.

Благотворители будут работать в следующих громадах:

  • 06.08.2026 года для жителей сел Криничное, Васильевское, Георгиевское. Выдача: с. Михайловка, ул. Слободчикова, 13;
  • 07.08.2026 года для жителей сел Богатыревка, Вольноулановское, Вольногрушевское. Выдача: с. Богатыревка, ул. Мирная, 26А;
  • 10.08.2026 года для жителей сел Соколовка, Сергеевка, Запорожское, Андреевка. Выдача: с. Соколовка, ул. Центральная, 49;
  • 11.08.2026 года для жителей сел Вольноандреевка, Нагорное, Вольнокуряновское. Выдача: с. Вольноандреевка, ул. Днепровская, 84Б.

Граждане должны предоставить следующие оригиналы документов:

  • паспорт (для ID-карты — также выписка о месте жительства);
  • идентификационный код (ИНН);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справку о статусе переселенца (при наличии);
  • справку о многодетной семье (при наличии).

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, где США предоставляю выплаты людям с инвалидностью и пенсионерам. Речь идет о программе Global Empowerment Mission Ukraine, которая предусматривает оказание финансовой помощи. Она работает в одном из городов Черниговской области. Гражданам будет предоставлена поддержка в размере 2 000 в квартал.

Также Новини.LIVE писали, что для социально уязвимых категорий граждан в августе в одной из областей Украины доступна денежная помощь от благотворителей и Датского совета по делам беженцев. Финансовую поддержку получат только те категории населения, которые в ней больше всего нуждаются.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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