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Главная Финансы Денежная помощь от Эстонии: кому из семей выплатят 36 900 грн

Денежная помощь от Эстонии: кому из семей выплатят 36 900 грн

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Дата публикации 29 июля 2026 13:00
Выплаты для ВПЛ: где и кому Эстония предоставит помощь в размере 36 900 грн
Женщина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, переселившиеся из опасных зон одной из прифронтовых областей страны в более "спокойные" районы, могут получить денежную помощь от благотворительных организаций, в частности от Эстонского совета по делам беженцев (ERC). Выплаты доступны домохозяйствам, перемещение которых произошло недавно.

О том, при каких условиях будут начислены средства, рассказывают Новини.LIVE.

Кому предоставят денежную помощь от Эстонии

Как отмечают организаторы, речь идет о возможности регистрации на денежную помощь для эвакуированных лиц в рамках проекта, который совместно реализуют Estonian Refugee Council (ERC), гуманитарный фонд (UHF) и благотворительный фонд "Щедрик".

"Благотворительный фонд "Щедрик" под координацией Estonian Refugee Council и при поддержке Украинского гуманитарного фонда начинает регистрацию на программу безусловной денежной помощи для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц", — говорится в сообщении.

Проект распространяется на Херсонскую область и предназначен для лиц, переселившихся из более опасной зоны в, сравнительно, безопасные населенные пункты региона. Речь идет о:

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  • Бериславском районе;
  • Херсонском районе.

Подавать заявки на получение выплат от благотворителей могут семьи при следующих условиях:

  1. Домохозяйства, которые недавно переселились из-за прямой угрозы безопасности на фоне боевых действий (без принудительной эвакуации) в течение последних 45 дней;
  2. Семьи, которые недавно переехали в результате обязательных/официальных решений об эвакуации в течение 45 дней.

Среди ограничений в праве на выплаты:

  • домохозяйства, которые не получали подобную финансовую помощь за последние три месяца;
  • наличие справки о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ), выданной не позднее чем 45 дней назад.

В рамках программы граждане смогут рассчитывать на помощь в размере 12 300 грн, рассчитанную на три месяца для каждого члена домохозяйства. Речь идет об одноразовой выплате. То есть семья из трех человек сможет рассчитывать на сумму в 36 900 грн.

Как принять участие в проекте и какие документы необходимы

По данным организаторов, регистрация осуществляется представителем фонда "Щедрик" с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по указанным номерам телефонов:

  • +380671297407;
  • +380673155668.

Также необходимо подготовить следующий пакет документов:

  • паспорт/ID-карта главы домохозяйства;
  • справку о статусе переселенца или другой документ, подтверждающий эвакуацию/перемещение (билеты, справки из пунктов размещения);
  • документы, подтверждающие текущий адрес проживания;
  • документы на всех членов домохозяйства;
  • банковские реквизиты (IBAN).

Важно, чтобы справка о постановке на учет ВПЛ была актуальной — выданной или переоформленной в течение последних 45 дней на момент регистрации. Заявки со справками, выданными ранее, рассматриваться не будут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области фонд "Каритас Украины" окажет финансовую поддержку гражданам на предстоящую зиму. В частности, получить выплаты на оплату коммунальных услуг смогут уязвимые категории из числа внутренних переселенцев. Также будут выделены средства на покупку твёрдого топлива.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в одном из регионов Украины можно оформить выплаты от БФ Рокада. Речь идет о поддержке внутренних переселенцев и пострадавших от войны. На финансовую помощь могут рассчитывать граждане, проживающие вблизи фронта. В частности, выплаты будут предоставлены одиноким людям старше 60 лет.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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