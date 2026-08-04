Выплаты для людей с инвалидностью I-II группы: где в августе доступна помощь

Деньги для людей с инвалидностью I-II группы: где доступна помощь
В августе 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в рамках совместной инициативы украинских благотворителей, Датского совета по делам беженцев (DRC) и международных организаций Acted и Nonviolent Peaceforce (NP).
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в Telegram.
Где в августе доступна помощь для уязвимых категорий украинцев
Как отмечается, речь идет о реализации программы по оказанию гуманитарной и финансовой помощи уязвимому населению Херсонской области.
Благотворители объясняют, что регион регулярно страдает от боевых действий, поэтому направляют все усилия на поддержку населения, которое в этом больше всего нуждается.
"Началась регистрация в рамках проекта "Комплексная гуманитарная поддержка уязвимых слоев населения и домохозяйств, пострадавших от конфликта, в Херсонском районе" совместно с Консорциумом ABA", — говорится в сообщении.
В настоящее время проект охватывает следующие громады:
- город Херсон;
- населенный пункт Степановка.
В рамках программы предусмотрено предоставление наборов средств специализированной и общей гигиены, а также денежной помощи.
Рассчитывать на помощь могут следующие категории граждан:
- Люди с инвалидностью I–II группы;
- Маломобильные лица, нуждающиеся в специализированных средствах ухода и гигиены;
- Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (нуждающиеся в специализированных средствах ухода и гигиены).
Как отмечается, в первую очередь помощь будет оказана людям с инвалидностью I–II группы, проживающим самостоятельно, однако заявки от других участников, соответствующих критериям, также будут рассматриваться.
Как подать заявку и необходимые документы
Согласно сообщению, регистрация происходит непосредственно на дому у получателей помощи. В частности, в селе Степановка специалисты БО "Щедрик" самостоятельно посещают и регистрируют жителей громады.
Также предусмотрены ограничения для домохозяйств. Помощь не будет предоставлена, если:
- в течение последних трех месяцев человек получал подобные специализированные наборы;
- в течение последних 3–6 месяцев получали финансовую помощь от других организаций.
Основные документы для регистрации:
- паспорт и ИНН;
- банковские реквизиты.
А также документы, подтверждающие:
- инвалидность/ограниченную подвижность;
- статус пенсионера;
- статус внутренне перемещенного лица;
- состав семьи;
- расходы на лечение/наличие хронических заболеваний;
- другой особый статус.
Проект реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины благотворительным фондом "Щедрик" и Консорциумом ABA (Area-Based Access/Консорциум по территориальному распределению ресурсов) — это гуманитарное партнерство, возглавляемое Датским советом по делам беженцев (DRC) совместно с международными организациями Acted и Nonviolent Peaceforce (NP).
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