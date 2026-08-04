Выплаты для людей с инвалидностью I-II группы: где в августе доступна помощь

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в рамках совместной инициативы украинских благотворителей, Датского совета по делам беженцев (DRC) и международных организаций Acted и Nonviolent Peaceforce (NP).



Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в Telegram.

Где в августе доступна помощь для уязвимых категорий украинцев

Как отмечается, речь идет о реализации программы по оказанию гуманитарной и финансовой помощи уязвимому населению Херсонской области.

Благотворители объясняют, что регион регулярно страдает от боевых действий, поэтому направляют все усилия на поддержку населения, которое в этом больше всего нуждается.

"Началась регистрация в рамках проекта "Комплексная гуманитарная поддержка уязвимых слоев населения и домохозяйств, пострадавших от конфликта, в Херсонском районе" совместно с Консорциумом ABA", — говорится в сообщении.

В настоящее время проект охватывает следующие громады:

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город Херсон;

населенный пункт Степановка.

В рамках программы предусмотрено предоставление наборов средств специализированной и общей гигиены, а также денежной помощи.

Рассчитывать на помощь могут следующие категории граждан:

Люди с инвалидностью I–II группы; Маломобильные лица, нуждающиеся в специализированных средствах ухода и гигиены; Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (нуждающиеся в специализированных средствах ухода и гигиены).

Как отмечается, в первую очередь помощь будет оказана людям с инвалидностью I–II группы, проживающим самостоятельно, однако заявки от других участников, соответствующих критериям, также будут рассматриваться.

Как подать заявку и необходимые документы

Согласно сообщению, регистрация происходит непосредственно на дому у получателей помощи. В частности, в селе Степановка специалисты БО "Щедрик" самостоятельно посещают и регистрируют жителей громады.

Также предусмотрены ограничения для домохозяйств. Помощь не будет предоставлена, если:

в течение последних трех месяцев человек получал подобные специализированные наборы;

в течение последних 3–6 месяцев получали финансовую помощь от других организаций.

Основные документы для регистрации:

паспорт и ИНН;

банковские реквизиты.

А также документы, подтверждающие:

инвалидность/ограниченную подвижность;

статус пенсионера;

статус внутренне перемещенного лица;

состав семьи;

расходы на лечение/наличие хронических заболеваний;

другой особый статус.

Проект реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины благотворительным фондом "Щедрик" и Консорциумом ABA (Area-Based Access/Консорциум по территориальному распределению ресурсов) — это гуманитарное партнерство, возглавляемое Датским советом по делам беженцев (DRC) совместно с международными организациями Acted и Nonviolent Peaceforce (NP).

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