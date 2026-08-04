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Деньги для людей с инвалидностью I-II группы: где доступна помощь

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 13:00
Выплаты для людей с инвалидностью I-II группы: где в августе доступна помощь
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в рамках совместной инициативы украинских благотворителей, Датского совета по делам беженцев (DRC) и международных организаций Acted и Nonviolent Peaceforce (NP).

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в Telegram.

Где в августе доступна помощь для уязвимых категорий украинцев

Как отмечается, речь идет о реализации программы по оказанию гуманитарной и финансовой помощи уязвимому населению Херсонской области.

Благотворители объясняют, что регион регулярно страдает от боевых действий, поэтому направляют все усилия на поддержку населения, которое в этом больше всего нуждается.

"Началась регистрация в рамках проекта "Комплексная гуманитарная поддержка уязвимых слоев населения и домохозяйств, пострадавших от конфликта, в Херсонском районе" совместно с Консорциумом ABA", — говорится в сообщении.

В настоящее время проект охватывает следующие громады:

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  • город Херсон;
  • населенный пункт Степановка.

В рамках программы предусмотрено предоставление наборов средств специализированной и общей гигиены, а также денежной помощи.

Рассчитывать на помощь могут следующие категории граждан:

  1. Люди с инвалидностью I–II группы;
  2. Маломобильные лица, нуждающиеся в специализированных средствах ухода и гигиены;
  3. Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (нуждающиеся в специализированных средствах ухода и гигиены).

Как отмечается, в первую очередь помощь будет оказана людям с инвалидностью I–II группы, проживающим самостоятельно, однако заявки от других участников, соответствующих критериям, также будут рассматриваться.

Как подать заявку и необходимые документы

Согласно сообщению, регистрация происходит непосредственно на дому у получателей помощи. В частности, в селе Степановка специалисты БО "Щедрик" самостоятельно посещают и регистрируют жителей громады.

Также предусмотрены ограничения для домохозяйств. Помощь не будет предоставлена, если:

  • в течение последних трех месяцев человек получал подобные специализированные наборы;
  • в течение последних 3–6 месяцев получали финансовую помощь от других организаций.

Основные документы для регистрации:

  • паспорт и ИНН;
  • банковские реквизиты.

А также документы, подтверждающие:

  • инвалидность/ограниченную подвижность;
  • статус пенсионера;
  • статус внутренне перемещенного лица;
  • состав семьи;
  • расходы на лечение/наличие хронических заболеваний;
  • другой особый статус.

Проект реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины благотворительным фондом "Щедрик" и Консорциумом ABA (Area-Based Access/Консорциум по территориальному распределению ресурсов) — это гуманитарное партнерство, возглавляемое Датским советом по делам беженцев (DRC) совместно с международными организациями Acted и Nonviolent Peaceforce (NP).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в одном из городов граждане могут зарегистрироваться в программе, предусматривающей предоставление грантов. Средства выделяются на профессиональное обучение, переквалификацию или открытие собственного дела. Проект реализует Caritas Austria. Он гарантирует предоставление помощи в размере от 24 000 до 40 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о денежной помощи от УВКБ ООН. По информации организации, регистрация на финпомощь доступна жителям Днепра. По условиям программы граждане получат два размера выплат в зависимости от обстоятельств: либо 10 800 грн, либо 12 300 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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