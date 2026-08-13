Трудовые мигранты в Украине: сколько будет стоить привлечение иностранного работника в 2026 году

Работник на стройке. Фото: УНИАН

Поиск сотрудника за рубежом может обойтись украинскому бизнесу в копеечку — до 150 000 гривен за одного человека. В то же время переобучить украинца для нужной работы можно в несколько раз дешевле. В Украине делают ставку на тех, кто уже находится на рынке труда, ведь обучить человека новой профессии значительно проще, чем искать работника в другой стране и тратиться на его переезд и адаптацию. Именно поэтому массовый приезд трудовых мигрантов пока не является для государства приоритетом.

Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дария Марчак изданию NV, передает Новини.LIVE.

Почему иностранный работник обходится дороже

Дария Марчак рассказала, что Минэкономики опрашивало работодателей об опыте работы с иностранными работниками. Оказалось, что такой опыт есть лишь у единичных компаний.

Причина, в частности, в стоимости такого найма. Привлечение одного иностранного работника обходится в 75–150 000 гривен. В эту сумму входят не только расходы непосредственно на поиск работника. Работодателю также приходится оплачивать услуги рекрутеров, логистику и другие сопутствующие расходы.

Кроме того, иностранного работника нужно адаптировать к новому месту работы, ознакомить с украинскими правилами и законами, помочь ему интегрироваться в коллектив, а в отдельных случаях — обеспечить жильем.

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Переобучить украинца дешевле

В свою очередь, одним из вариантов решения кадрового дефицита Марчак называет переобучение украинцев.

"Это 20–30 000 гривен, и у вас появляется человек, который уже знает язык, у которого уже есть жилье, он уже интегрирован в страну, и вы просто даете ему необходимые знания", — пояснила заместитель министра.

Для работодателя такой вариант может оказаться значительно дешевле: не нужно искать работника за рубежом, организовывать его переезд и решать вопросы адаптации. Вместо этого можно инвестировать в человека, который уже живет в Украине, но нуждается в новых знаниях или навыках для работы на конкретном предприятии.

Есть ли сейчас приток мигрантов

Марчак также подчеркнула, что нынешние масштабы трудовой миграции в Украину незначительны. В 2023 году украинцы оформили около 9 тысяч разрешений на работу для иностранцев, тогда как до полномасштабной войны таких разрешений было примерно 21 тысяча. Сейчас речь идет примерно о 6 тысячах разрешений в год, включая продление уже действующих документов.

Когда могут понадобиться мигранты

Марчак не исключает, что в будущем Украине может понадобиться привлечение работников из других стран. Но сначала государство должно понять, где именно внутренних ресурсов будет недостаточно.

В таком случае нужно будет определить, из каких стран привлекать людей, сколько их нужно и в каких специальностях ощущается нехватка. При этом стоит учитывать опыт других стран, где непродуманная миграционная политика приводила к общественной напряженности и дополнительной нагрузке на социальную систему.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за острого дефицита работников. Наиболее активно доходы растут в рабочих профессиях, где компаниям особенно сложно найти и удержать специалистов.

Также Новини.LIVE писали, что во время военного положения работодатели могут изменять размер оклада без согласия работников. При этом снижение зарплаты должно происходить в соответствии с установленными законом правилами, а работника необходимо уведомить о новых условиях заранее.