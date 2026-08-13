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Работа для людей с инвалидностью: что и когда может измениться

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 14:30
Работа для людей с инвалидностью: как планируют изменить правила трудоустройства
Женщина в инвалидной коляске и мужчина в офисе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине предлагают изменить правила расчета норматива рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. В случае принятия инициативы новый механизм затронет работодателей на территориях активных боевых действий.

Об этом сообщает Объединенный представительный орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов, передают Новини.LIVE.

Что изменится в трудоустройстве людей с инвалидностью

СПО профсоюзов обнародовал доработанный проект постановления правительства, который предусматривает внесение изменений в "Перечень штатных единиц, относящихся к работам, профессиям с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда и не включаемых в среднеучетную численность лиц штатного учетного состава при расчете норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью".

В него предлагается добавить штатные единицы, связанные с выполнением трудовых/служебных обязанностей в районах активных боевых действий, включенных в перечень территорий Минразвития.

Изменения коснутся работодателей, ведь такие штатные единицы не будут включаться в среднесписочное число лиц штатного состава, необходимое для определения норматива рабочих мест по трудоустройству людей с особыми потребностями. Такой подход позволит уменьшить базу, исходя из которой работодатель рассчитывает норматив.

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Авторы инициативы пояснили, что работодатели в районах активных боевых действий и без того работают в условиях дефицита кадров, перебоев в логистике, энергоснабжении и связи, а выполнение трудовых обязанностей сопряжено с постоянной угрозой жизни и здоровью работников. При соответствующих условиях соблюдение норматива по рабочим местам может оказаться невозможным. Предполагается, что такой подход снизит финансовую нагрузку на работодателей.

Окончательную версию инициативы должно утвердить правительство, она заработает после официальной публикации документа. Изменения вступят в силу "задним числом" с 1 января 2026 года.

Норматив и особенности в зарплате работников с инвалидностью

Согласно нормам законодательства, норматив рабочих мест для людей с инвалидностью зависит от числа работников на предприятии. А именно:

  • для компаний, где среднеучетная численность штатных работников составляет от 8 до 25 человек, норматив составляет одно рабочее место;
  • для предприятий с численностью более 25 человек — 4% от общего числа работников.

В случае его несоблюдения работодатели вместо санкций обязаны самостоятельно уплачивать целевые взносы на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Также для лиц с таким статусом установлена норма минимальной оплаты труда за неквалифицированную работу в месяц:

  • почасовой размер — 52 грн;
  • месячный размер — 8 647 грн.

Нюансы в начислении выплат лицам с инвалидностью:

  • к заработной плате применяется льготная ставка ЕСВ в размере 8,4% вместо обычной 22%;
  • для применения соответствующей ставки такой работник должен предоставить выписку из решения об установлении группы инвалидности;
  • льготная ставка применяется с момента предоставления выписки, а не с даты присвоения статуса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли ожидать индексации заработной платы в сентябре этого года. Госстат уже обнародовал показатель, от которого зависит возможность пересмотра доходов бюджетников. Как свидетельствуют новые данные, индекс инфляции за июль составляет 100,3%, а потому уровень индексации не изменится в следующем месяце.

Еще Новини.LIVE писали, в каких областях активно растет зарплата. По данным исследования, темпы роста доходов украинцев в регионах различаются. В лидерах по росту зарплаты — Кировоградская область, где средний доход составляет 22 500 грн (на 29%), Львовская — до 33 500 грн (на 26%), Херсонская — 18 500 грн (на 23%).

работа деньги лицо с инвалидностью
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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