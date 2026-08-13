Трудові мігранти в Україні: скільки коштує залучити іноземного працівника у 2026 році

Працівник на будівництві. Фото: УНІАН

Пошук працівника за кордоном може влетіти українському бізнесу в копійку — до 150 000 гривень за одну людину. Водночас перенавчити українця для потрібної роботи можна у кілька разів дешевше. В Україні роблять ставку на тих, хто вже є на ринку праці, адже навчити людину новій професії значно простіше, ніж шукати працівника в іншій країні та витрачатися на його переїзд і адаптацію. Саме тому масовий приїзд трудових мігрантів наразі не є для держави пріоритетом.

Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак виданню NV, передає Новини.LIVE.

Чому іноземний працівник обходиться дорожче

Дарія Марчак розповіла, що Мінекономіки опитувало роботодавців про досвід роботи з іноземними працівниками. Виявилося, що такий досвід мають лише поодинокі компанії.

Причина, зокрема, у вартості такого найму. Залучення одного іноземного працівника коштує 75–150 000 гривень. У цю суму входять не лише витрати безпосередньо на пошук працівника. Роботодавцю також доводиться оплачувати послуги рекрутерів, логістику та інші супутні витрати.

Крім того, іноземного працівника потрібно адаптувати до нового місця роботи, познайомити з українськими правилами та законами, допомогти йому інтегруватися в колектив, а в окремих випадках — забезпечити житлом.

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Перенавчити українця дешевше

Натомість одним із варіантів вирішення кадрового дефіциту Марчак називає перенавчання українців.

"Це 20−30 000 гривень, і у вас людина, яка вже знає мову, в якої вже є житло, вона вже інтегрована всередині країни, і ви просто даєте їй необхідні знання", — пояснила заступниця міністра.

Для роботодавця такий варіант може бути значно дешевшим: не потрібно шукати працівника за кордоном, організовувати його переїзд і вирішувати питання адаптації. Натомість можна інвестувати у людину, яка вже живе в Україні, але потребує нових знань або навичок для роботи на конкретному підприємстві.

Чи є зараз наплив мігрантів

Марчак також наголосила, що нинішні масштаби трудової міграції до України є незначними. У 2023 році українці оформили близько 9 тисяч дозволів на роботу для іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких дозволів було приблизно 21 тисяча. Наразі йдеться приблизно про 6 тисяч дозволів на рік, включно з продовженням уже чинних документів.

Коли можуть знадобитись мігранти

Марчак не виключає, що в майбутньому Україні може знадобитися залучення працівників з інших країн. Але спочатку держава має зрозуміти, де саме внутрішніх ресурсів буде недостатньо.

У такому разі потрібно буде визначити, з яких країн залучати людей, скільки їх потрібно та яких спеціальностей бракує. При цьому, варто враховувати досвід інших країн, де непродумана міграційна політика призводила до суспільної напруги та додаткового навантаження на соціальну систему.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські роботодавці змушені підвищувати зарплати через гострий дефіцит працівників. Найактивніше доходи зростають у робітничих професіях, де компаніям особливо складно знайти та втримати фахівців.

Також Новини.LIVE писали, що під час воєнного стану роботодавці можуть змінювати розмір окладу без згоди працівників. Водночас зменшення зарплати має відбуватися за встановленими законом правилами, а працівника повинні повідомити про нові умови заздалегідь.