Фіндопомога на проживання ВПО: хто з українців не може отримувати гроші

Чоловік, жінка й дитина, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні жінку, яка виїхала за кордон та стала біженкою, вимагають повернути надміру виплачену фіндопомогу на проживання, яка передбачена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). З'ясувалася, що громадяці платили гроші, коли вона вже перебувала в іншій країні.

Про це йдеться у рішенні Пересипського районного суду в місті Одеса №523/9445/26, передає Новини.LIVE.

Що сталося

Відомо, що жінка та її неповнолітній син до жовтня 2024 року перебували на обліку, як ВПО в Одеській області. Згодом вони переїхали до Пересипського району в Одесі, а у листопаді того ж року українка зареєструвала заяву, щоб отримати держдопомогу на проживання. Виплати жінці погодили й нараховували щомісяця, з листопада 2024 року по лютий 2025.

Та коли Міністерство фінансів проводило верифікацію отримувачів допомоги, то з'ясувалося, що жінка з дитиною перебувають за кордоном понад 30 днів. Це підтвердили й у Державній прикордонній службі.

"Порядком №332 визначено, що якщо отримувач або уповноважена особа повернувся до покинутого місця проживання, виїхав на тимчасове чи постійне місце проживання за кордон або перебуває за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги, він зобов`язаний повідомити про такі обставини", — йдеться в тексті рішення суду.

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Що вирішив суд

Суддя погодився з вимогами Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо повернення грошей. Тож з українки мають стягнути виплачену суму допомоги на проживання ВПО у розмірі 10 000 гривень. До того ж жінка оплатить судовий збір, розмір якого становить 3328 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, пенсію ВПО виплачуватимуть на загальних підставах. Для призначення виплат не буде спеціальних умов, нарахування не підлягатимуть додатковим перевіркам.

Раніше Новини.LIVE писали, чому ВПО можуть скасувати виплати. Залишитися без фінпідтримки ризикують переселенці, які проігнорують важливу вимогу. Йдеться про зміну місця проживання або складу сім'ї.