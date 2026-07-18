Влияют ли доходы военнослужащего на пособие на проживание ВПЛ: в ПФУ ответили

С деньгами в руках люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Во многих семьях внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) есть те, кто вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время полномасштабной войны с Россией. ВПЛ, ставшие военнослужащими, получают денежное довольствие, тогда как их семьи обеспечиваются выплатами на проживание.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учитывается ли доход, полученный в армии, при расчете пособия для ВПЛ, передает Новини.LIVE.

Выплаты на проживание ВПЛ и денежное довольствие в ВСУ

По сообщению ПФУ, помощь на проживание внутренне перемещенным украинцам назначается в соответствии с постановлением Кабинета министров № 232. Право на выплаты определяется с учетом состава семьи и ее среднемесячного дохода.

Как правило, в состав семьи ВПЛ входят:

муж;

жена;

дети.

Однако есть исключение.

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"Если муж или жена были мобилизованы, проходят военную службу и непосредственно участвуют в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, такой человек не включается в состав семьи при определении права на продолжение выплаты пособия", — отмечают в ПФУ.

В таком случае денежное довольствие военнослужащего не будет учитываться Пенсионным фондом при определении среднемесячного дохода семьи ВПЛ.

Кто не сможет получать две выплаты

Однако это правило не касается семей ВПЛ, которым выплачивается компенсация за аренду жилья. При этом в расчет принимается только доход, остающийся после удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее Новини.LIVE объясняли, кто из пенсионеров получит дополнительные деньги в 2026 году. На это могут рассчитывать, в частности, украинцы, которым исполнилось 65+ лет, при условии, что их пенсия составляет 3 758 гривен. В таких случаях государство должно повысить выплату до установленного уровня.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году при начислении выплат военным пенсионерам должна учитываться пенсионная разница. В таком случае действуют определенные нормы, привязанные к уровню пенсионных выплат из солидарной системы. Разница должна выплачиваться из госбюджета.