Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Усик против Верховена: сколько придется заплатить за билеты

Усик против Верховена: сколько придется заплатить за билеты

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 21:51
Бой Усика против Верховена: какие цены на билеты и где их купить
Усик и Верховен, деньги, боксерский ринг. Фото: Новини.LIVE, Reuters, Pexels

Фанатам, которые захотят попасть на трибуны, чтобы вживую увидеть боксерский поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, придется выложить немаленькие деньги. Так, самые дешевые билеты сейчас стоят 2 100 фунтов (33 евро). Сам бой состоится через несколько недель — 23 мая рядом с пирамидами Гизы в Египте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на платформа для продажи билетов tazkarti.

Цены на билеты на бой Усика на Верховена

Сообщается, что самые дорогие места на премиум-трибуне стоят 5 800 египетских фунтов (4060 гривен). За пребывание на нижних трибунах надо заплатить 3800 фунтов (2660 гривен), а самыми доступными для любителей бокса являются места на верхних трибунах — 2100 фунтов (1470 гривен).

null
Цены на билеты на бой Усика с Верховеном. Скриншот: tazkarti

Подробнее о бое Усика и Верховена

Несмотря на то, что у Рико Верховена достаточно богатая карьера в спорте, он практически не имеет опыта в большом боксе. Единственный пока поединок в этом виде спорта Верховен провел еще в 2015 году против румына Богдана Дину. Противостояние завершилось победой будущего соперника украинца. Теперь Верховен и Усик будут боксировать за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Что еще стоит знать

Напомним, трансляцию боя между Усиком и Верховеном проведет платформа Киевстар ТВ. Доступ получат пользователи, которые оплатили подписку Премиум HD, а также ее аналоги. Речь идет о тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали о билетах на Евро-2028. Так, самые дешевые будут стоить ориентировочно 26 фунтов (почти 1500 гривен). Футбольный турнир состоится на территории 4 стран.

Еще Новини.LIVE писали о самой дорогой команде в "Формуле - 1". Сейчас такой является Ferrari. Ее стоимость оценили в 7,1 миллиардов долларов.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Александр Усик украинские боксеры цены на билеты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации