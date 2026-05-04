Бой Усика против Верховена: какие цены на билеты и где их купить

Фанатам, которые захотят попасть на трибуны, чтобы вживую увидеть боксерский поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, придется выложить немаленькие деньги. Так, самые дешевые билеты сейчас стоят 2 100 фунтов (33 евро). Сам бой состоится через несколько недель — 23 мая рядом с пирамидами Гизы в Египте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на платформа для продажи билетов tazkarti.

Цены на билеты на бой Усика на Верховена

Сообщается, что самые дорогие места на премиум-трибуне стоят 5 800 египетских фунтов (4060 гривен). За пребывание на нижних трибунах надо заплатить 3800 фунтов (2660 гривен), а самыми доступными для любителей бокса являются места на верхних трибунах — 2100 фунтов (1470 гривен).

Подробнее о бое Усика и Верховена

Несмотря на то, что у Рико Верховена достаточно богатая карьера в спорте, он практически не имеет опыта в большом боксе. Единственный пока поединок в этом виде спорта Верховен провел еще в 2015 году против румына Богдана Дину. Противостояние завершилось победой будущего соперника украинца. Теперь Верховен и Усик будут боксировать за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Что еще стоит знать

Напомним, трансляцию боя между Усиком и Верховеном проведет платформа Киевстар ТВ. Доступ получат пользователи, которые оплатили подписку Премиум HD, а также ее аналоги. Речь идет о тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

