Тарифы на газ — поставщики обнародовали цены на февраль

Тарифы на газ — поставщики обнародовали цены на февраль

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 08:50
Цены на газ от поставщиков на февраль — как изменились тарифы
Человек держит телефон и платежку. Фото: Новини.LIVE

Украинские поставщики природного газа обнародовали стоимость ресурса на февраль 2026 года. Годовые тарифы остались неизменными, а месячные против января выросли на более чем 2 грн.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда".

Читайте также:

Какие цены предлагают поставщики газа на февраль

На рынке в феврале 2026 года останется восемь газоснабжающих компаний, из которых половина предлагает только годовые тарифы, а остальные — как годовые, так и месячные. В частности, диапазон годовой стоимости: от 7,96 до 9,99 грн за куб. м., месячной: от 8,46 до 28 за куб. м.

Базовыми тарифами для бытовых потребителей являются годовые предложения. В частности 98% домохозяйств (более 12 млн) являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф составляет неизменные во время войны 7,96 грн за куб. Цены на голубое топливо закреплены на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. Властями введен мораторий на повышение цен на газ в течение военного положения и еще полгода после завершения/отмены.

В то же время, месячные тарифы некоторых поставщиков выросли по сравнению с январем на более чем 2 грн.

тарифи на газ
Тариф на газ. Источник: Газправда

В феврале будет действовать повышенный тариф на услуги по доставке газа для небытовых потребителей:

  1. До 31 марта 2026 года (включительно) тариф составит 1,69 грн за 1 м3/мес (без НДС);
  2. С 1 апреля 2026-го тариф будет равен 1,99 грн за 1 м3/мес (без НДС).

Кому придется заплатить больше за газ в феврале

В феврале текущего года некоторые граждане получат "третью платежку" за услугу осуществления технического обслуживания сетей, поэтому должны будут заплатить больше за голубое топливо.

Счета за такой сервис пришлют тем жителям многоэтажек, где газовики осуществили проверку в январе текущего года. Такие платежки должны приходить раз в три или пять лет, в зависимости от времени эксплуатации домов и сетей:

  • если срок превышает 25 лет — раз в три года;
  • если срок составляет менее 25 лет — один раз в пять лет.

Цена является суммарной стоимостью за работы, выполненные в доме, разделенные на количество жителей в нем, кроме тех, которые не пользуются газом. Минимально тариф составляет около 100 грн, а максимально — более чем 1 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в феврале тариф на воду в Украине останется на прежнем уровне. Ранее Кабмин призвал Нацкомиссию отказаться от запланированного пересмотра стоимости.

Также сообщали, сколько будет стоить 1 киловатт электрической энергии для украинцев в феврале. В частности, известно, кто сможет заплатить меньшую стоимость.

цены на газ коммунальные услуги ЖКХ газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
