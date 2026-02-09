Нафтогаз дал объяснения и рекомендации по изменениям в качестве природного газа — подробности

Женщина держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему чайник на плите может греться дольше, а само пламя стало желтым или красноватым, а не голубым. На такие проблемы с качеством природного газа жалуются некоторые клиенты.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook, информируют Новини.LIVE.

Изменения в качестве природного газа

Как отмечается в некоторых комментариях, клиенты Нафтогаза рассказали о снижении качества подаваемого голубого топлива. При одних и тех же условиях объемы и продолжительность использования газа стали значительнее. В связи с этим в январе было использовано больше кубометров газа, чем в декабре.

Некоторые предполагают различные варианты соответствующих: от убавления давления до примесей.

"Например, в доме никто не проживает, отопление газ. котла стоит на 1-ке. и вот что происходит: в декабре нагорело 135 кубов, а в январе на той же 1-ке почему-то 240 куб. В доме, повторюсь, никто не проживает и, кроме котла, там ничего больше на газу не работало. Вот из этого и вывод: воздух гонят вместе с газом, чтобы людям больше накручивало кубов. Почему-то в том году такого не было", — пишет один из клиентов.

Другие пользователи также заметили соответствующую тенденцию большего объема использования газа.

"Раньше чайник закипал за 7 минут, а теперь за 15, воздух так счетчик крутит... Очень часто газ красного цвета. А воздух запускают, потому что даже тухнет газ в конфорках", — говорится в других комментариях.

Что говорят в Нафтогазе

В компании отметили, что проблемой качества газа или давления в трубе должны заниматься облгазы.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" выполняет исключительно функции поставщика природного газа. Вопрос качества газа относится к компетенции местного Оператора газораспределительной сети (ГРМ). Поэтому обратитесь, пожалуйста, к вашему местному Оператору ГРМ для получения необходимой информации", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что желтый или оранжевый цвет — не означает, что газ некачественный. Наиболее частыми причинами являются следующие:

Загрязнение горелок — остатки пищи и жира меняют цвет огня; Слишком большая посуда — пламя не полностью охватывает дно; Неисправная плита — нарушается подача топлива; Плохая вентиляция — из-за чего не хватает кислорода для горения; Неподходящие настройки — газ и воздух смешиваются неправильно.

Если проблема по качеству газа или давления в трубе остается, в компании советуют обратиться к специалистам газовой службы. Клиенты могут написать соответствующее заявление в свой обл- или горгаз. Газовики обязаны отреагировать (в зависимости от адреса проживания заявителя) и направить своего представителя в согласованное с потребителем время.

Если же проверка подтвердит несоответствие стандартам, облгаз должен пересчитать объемы и выплатить клиенту компенсацию.

Ранее мы рассказывали, что клиентов Нафтогаза призвали актуализировать данные в 2026-м. Известно, когда необходима процедура обновления информации.

Также сообщалось, что потребители природного газа могут иметь некорректные данные в платежках по объемам газа. В Нафтогазе дали рекомендации, как избежать разногласий.