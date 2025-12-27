Пенсии 2026 — как изменятся требования для права выхода на заслуженный отдых в 60 лет

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине ужесточатся требования для граждан в праве выхода на "заслуженный отдых". С января 2026 года минимальные требования к количеству страхового стажа для оформления пенсии по возрасту в 60 лет повысятся еще на один год.

О том, какие именно будут действовать правила для выхода на пенсию, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Новые требования для права на пенсию с января 2026 года

Согласно правилам, граждане, которым исполнится 60 лет в январе 2026 года, будут иметь право оформить пенсию при наличии 33 лет страхового стажа. В случае его недостатка — придется ждать 63 или 65 лет.

Ужесточение требований к стажу закреплено на законодательном уровне и продолжается с 2017 года. На то время для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно было иметь 25 лет стажа. До 2025-го ежегодно показатель рос на 12 месяцев, с целью достижения уровня в 35 лет в 2028 году.

Также изменятся условия оформления пенсии в 63 года. Так, если в 2017-м для выхода требовали 15 лет стажа, то в 2028 году необходимо будет иметь не менее 25 лет. Что касается минимального стажа для оформления пенсии в 65 лет, то требования для такой категории останутся неизменными — 15 лет.

Согласно обновленным условиям, в 2026 году граждане должны будут иметь такое количество страхового стажа:

В случае выхода на пенсию в 60 лет — необходимо наличие 33 лет стажа; Для выхода в 63 года — нужно иметь 23 года стажа; В случае выхода в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Трудности украинцев с оформлением пенсии

Как информировали специалисты Пенсионного фонда, в 2024 году в Украине было предоставлено право на оформление пенсии для 210,5 тыс. граждан. Сообщалось, что 42 тыс. украинцев не смогли выйти на пенсию вовремя именно из-за недостатка необходимого количества стажа. По данным ПФУ, требования не смогли выполнить около 20% граждан пенсионного возраста.

По информации фонда, средний страховой стаж составляет около 33 лет и 9 месяцев. Это говорит о том, что этого будет достаточно для оформления пенсии в 2026 году, однако уже с 2027-го, когда требования вырастут до 34 лет, часть граждан не будут иметь права на назначение пенсии в 60 лет.

В ПФУ отмечали, что с 2028-го, когда требование к страховому стажу повысится до 35 лет, только около половины граждан смогут оформить пенсию в 60 лет. Поэтому будут вынуждены продолжить свою трудовую деятельность еще несколько лет — до 63 или 65 лет.

Государство благодаря пенсионной реформе экономит ресурсы, однако на фоне ужесточения требований сокращается общее количество пенсионеров в Украине. По данным ПФУ, если в 2017 году было 12 млн человек, то в 2025-м — около 10,2 млн граждан. Частично на негативную динамику повлияла война, оккупация части территорий и рост смертности.

Ранее мы сообщали, какие предусматриваются доплаты для граждан пожилого возраста с января 2026 года. В частности, те, кому исполнится 70 лет, будут иметь право на возрастные надбавки к пенсии.

Еще мы писали, что пенсионеры должны подтвердить свою личность до конца года. В ПФУ объяснили, как пройти идентификацию через смартфон.