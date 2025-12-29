Видео
Главная Финансы Пенсии в 2026 году — кому из украинцев будут доплачивать 900 грн

Пенсии в 2026 году — кому из украинцев будут доплачивать 900 грн

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 06:10
Пенсии украинцев вырастут в 2026 году — кому будут начислять 900 грн
Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

С января 2026 года в Украине повысятся размеры некоторых надбавок к пенсиям, которые привязаны к прожиточному минимуму в стране. В частности, известно, кто сможет получать дополнительно около 900 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто получит доплату к пенсии в размере около 900 грн

Повышенный размер доплаты к пенсии в размере около 900 грн предусмотрен законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Ее назначают отдельным льготным категориям и выплачивают дополнительно к основному размеру пенсии.

Речь идет о доплате женщинам, которые родили или усыновили пятерых и более детей и занимались их воспитанием до достижения шестилетнего возраста. Законодательство предусматривает выплаты на ежемесячной основе.

Сумма доплаты меняется в зависимости от уровня прожиточного минимума установленного на определенный год. Последние несколько лет показатель не пересматривали, однако с 2026 году он должен повыситься. Соответственно возрастет сумма надбавки. Если по состоянию на декабрь 2025 года размер такой доплаты составлял 873 грн, то с нового года начнут начислять ориентировочно 900-910 грн.

Претендовать на пенсию за особые заслуги могут и мужчины, которые воспитали пятерых и более детей до шестилетнего возраста. Если есть подтверждающие документы.

Как получить надбавку к пенсии

Соответствующую выплату не начисляют автоматически. Для ее назначения нужно лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами.

Надбавку назначат после личного обращения, если заявитель подаст:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельства о рождении/усыновлении детей;
  • документы о страховом стаже;
  • другие справки при необходимости.

Кроме того, многодетным матерям предоставлено право выхода на пенсию досрочно. Если есть не менее 15 лет страхового стажа, то ее оформление станет возможным с 50 лет.

В Украине, кроме доплаты за особые заслуги, предусмотрены и другие надбавки к пенсиям в 2026 году. Гражданам предоставят дополнительные выплаты за сверхнормативный стаж, в случае ситуации, когда требуется посторонний уход, если граждане пересекли возрастной порог в более 70 лет. Размер выплат определяется индивидуально в зависимости от стажа, возраста и соцстатуса.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры за рубежом или в оккупации не могут пройти идентификацию для сохранения выплат. В Пенсионном фонде дали советы.

Еще мы писали, как действовать украинцам, которые не смогли накопить заранее необходимый страховой стаж. Если его будет недостаточно, могут отказать в назначении пенсии.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
