Безоплатный проезд в Киеве: кто может пользоваться льготой в общественном транспорте

Удорожание проезда в Киеве: кто может не платить за билеты в транспорте
Бесплатным проездом в Киеве могут воспользоваться около 1,1 миллиона жителей города. На 2026 год в столичном бюджете предусмотрено почти 875 млн. грн. на компенсацию льготы.
Об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации , передают Новини.LIVE .
Кто имеет право на бесплатный проезд в Киеве
Из почти 875 млн. гривен, заложенных в столичный бюджет на компенсацию льготного проезда, 181,7 млн. грн. предусмотрено для учеников, студентов и курсантов.
В ведомстве добавили, что самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры — более 570 тысяч человек.
Бесплатно пользоваться общественным транспортом также имеют право:
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- люди с инвалидностью I, II, III групп;
- дети с инвалидностью;
- лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- лица, осуществляющие уход за человеком или ребенком с инвалидностью I группы;
- другие категории льготников.
Почему в Киеве хотят повысить тарифы на проезд
В КГГА отметили, что государство годами не возвращает средства за бесплатный проезд льготников, который законодательно само и гарантирует. Киеврада еще в мае 2021 года обратилась к правительству и парламенту о компенсации выплат за льготный проезд из госбюджета. Поэтому город вынужден самостоятельно финансировать сотни миллионов гривен каждый год.
Кроме того, стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года, в то время как стремительно растут цены на топливо, электроэнергию и логистику. Общественный транспорт имеет возможность работать только за счет дотаций из городского бюджета, которые достигли 12 млрд грн.
В таких условиях дальнейшее содержание транспортной системы столицы становится критическим вызовом для города. И вопрос восстановления государственных компенсаций и пересмотра тарифной политики остро нуждается.
Поэтому сейчас идет обсуждение новых расчетов тарифов, подготовленных с учетом индексов цен на промышленную продукцию, затрат на оплату труда и стоимости энергоресурсов.
