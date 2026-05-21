Безоплатный проезд в Киеве: кто может пользоваться льготой в общественном транспорте

Бесплатным проездом в Киеве могут воспользоваться около 1,1 миллиона жителей города. На 2026 год в столичном бюджете предусмотрено почти 875 млн. грн. на компенсацию льготы.

Об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации , передают Новини.LIVE .

Кто имеет право на бесплатный проезд в Киеве

Из почти 875 млн. гривен, заложенных в столичный бюджет на компенсацию льготного проезда, 181,7 млн. грн. предусмотрено для учеников, студентов и курсантов.

В ведомстве добавили, что самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры — более 570 тысяч человек.

Бесплатно пользоваться общественным транспортом также имеют право:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

люди с инвалидностью I, II, III групп;

дети с инвалидностью;

лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, осуществляющие уход за человеком или ребенком с инвалидностью I группы;

другие категории льготников.

Почему в Киеве хотят повысить тарифы на проезд

В КГГА отметили, что государство годами не возвращает средства за бесплатный проезд льготников, который законодательно само и гарантирует. Киеврада еще в мае 2021 года обратилась к правительству и парламенту о компенсации выплат за льготный проезд из госбюджета. Поэтому город вынужден самостоятельно финансировать сотни миллионов гривен каждый год.

Кроме того, стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года, в то время как стремительно растут цены на топливо, электроэнергию и логистику. Общественный транспорт имеет возможность работать только за счет дотаций из городского бюджета, которые достигли 12 млрд грн.

В таких условиях дальнейшее содержание транспортной системы столицы становится критическим вызовом для города. И вопрос восстановления государственных компенсаций и пересмотра тарифной политики остро нуждается.

Поэтому сейчас идет обсуждение новых расчетов тарифов, подготовленных с учетом индексов цен на промышленную продукцию, затрат на оплату труда и стоимости энергоресурсов.

