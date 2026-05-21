Главная Финансы Удорожание проезда в Киеве: кто может не платить за билеты в транспорте

Удорожание проезда в Киеве: кто может не платить за билеты в транспорте

Дата публикации 21 мая 2026 10:06
Безоплатный проезд в Киеве: кто может пользоваться льготой в общественном транспорте
Люди на троллейбусной остановке. Фото: Новини.LIVE

Бесплатным проездом в Киеве могут воспользоваться около 1,1 миллиона жителей города. На 2026 год в столичном бюджете предусмотрено почти 875 млн. грн. на компенсацию льготы.

Об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации , передают Новини.LIVE .

Кто имеет право на бесплатный проезд в Киеве

Из почти 875 млн. гривен, заложенных в столичный бюджет на компенсацию льготного проезда, 181,7 млн. грн. предусмотрено для учеников, студентов и курсантов.

В ведомстве добавили, что самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры — более 570 тысяч человек.

Бесплатно пользоваться общественным транспортом также имеют право:

  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • люди с инвалидностью I, II, III групп;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
  • лица, осуществляющие уход за человеком или ребенком с инвалидностью I группы;
  • другие категории льготников.

Почему в Киеве хотят повысить тарифы на проезд

В КГГА отметили, что государство годами не возвращает средства за бесплатный проезд льготников, который законодательно само и гарантирует. Киеврада еще в мае 2021 года обратилась к правительству и парламенту о компенсации выплат за льготный проезд из госбюджета. Поэтому город вынужден самостоятельно финансировать сотни миллионов гривен каждый год.

Кроме того, стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года, в то время как стремительно растут цены на топливо, электроэнергию и логистику. Общественный транспорт имеет возможность работать только за счет дотаций из городского бюджета, которые достигли 12 млрд грн.

В таких условиях дальнейшее содержание транспортной системы столицы становится критическим вызовом для города. И вопрос восстановления государственных компенсаций и пересмотра тарифной политики остро нуждается.

Поэтому сейчас идет обсуждение новых расчетов тарифов, подготовленных с учетом индексов цен на промышленную продукцию, затрат на оплату труда и стоимости энергоресурсов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проездной билет в Киеве и других столицах Европы . Самые высокие цены на поездки в общественном транспорте Лондона. В то же время, если в столице повысят тарифы до предложенного уровня, то они будут выше, чем в некоторых крупных европейских городах.

Также Новини.LIVE писали, что будет с ценами на проезд в маршрутках Киева. Частные перевозчики ожидают окончательного решения городских властей по поводу новых тарифов в муниципальном транспорте. Сейчас стоимость одной поездки в киевских маршрутках составляет 20 грн.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
