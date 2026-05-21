Головна Фінанси Подорожчання проїзду у Києві: хто може не платити за квитки у транспорті

Подорожчання проїзду у Києві: хто може не платити за квитки у транспорті

Дата публікації: 21 травня 2026 10:06
Безоплатний проїзд у Києві: хто може користуватися пільгою у громадському транспорті
Люди на тролейбусній зупинці. Фото: Новини.LIVE

Безплатним проїздом у Києві можуть користуватися близько 1,1 мільйона жителів міста. На 2026 рік у столичному бюджеті передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільги. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передають Новини.LIVE.

Хто має право на безоплатний проїзд у Києві

З майже 875 млн гривень, закладених у столичний бюджет на компенсацію пільгового проїзду, 181,7 млн грн передбачено для учнів, студентів і курсантів.

У відомстві додали, що найчисельнішою категорією пільговиків є пенсіонери — понад 570 тисяч осіб. 

Безоплатно користуватися громадським транспортом також мають право:

Читайте також:
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи; 
  • люди з інвалідністю I, II, III груп; 
  • діти з інвалідністю; 
  • особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
  • особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;
  • інші категорії пільговиків. 

Чому у Києві хочуть підвищити тарифи на проїзд

У КМДА зазначили, що держава роками не повертає кошти за безоплатний проїзд пільговиків, який законодавчо сама ж і гарантує. Київрада ще у травні 2021 року звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд із держбюджету. Тому місто вимушене самостійно фінансувати сотні мільйонів гривень щороку.

Крім того, вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року, тоді як стрімко зростають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Громадський транспорт має можливість працювати лише коштом дотацій з міського бюджету, які сягнули 12 млрд грн. 

За таких умов подальше утримання транспортної системи столиці стає критичним викликом для міста. І питання відновлення державних компенсацій та перегляду тарифної політики є гострою потребою.
Тож наразі триває обговорення нових розрахунків тарифів, які підготовлено з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзний квиток у Києві та інших столицях Європи. Найвищі ціни на поїздки у громадському транспорті Лондона. Водночас, якщо у столиці підвищать тарифи до запропонованого рівня, то вони будуть вищими, ніж у деяких великих європейських містах.

Також Новини.LIVE писали, що буде з цінами на проїзд у маршрутках Києва. Приватні перевізники очікують остаточного рішення міської влади стосовно нових тарифів у муніципальному транспорті. Наразі вартість однієї поїздки у київських маршрутках становить 20 грн.

пільги проїзд громадський транспорт
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
