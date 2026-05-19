Цены на проездные в столицах Европы: где общественный транспорт самый доступный для людей

От Киева до Лондона: сколько стоит проездной билет в столицах Европы
Накануне на сайте КГГА опубликовали проект распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Согласно документу, стоимость билета на проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере с 15 июля повысится до 30 гривен. Месячный абонемент на все виды транспорта будет стоить 4 875 гривен.
Новини.LIVE выясняли, жители каких европейских столиц платят за проезд больше всего и какую строчку в этом рейтинге занимает Киев.
Где в Европе самый дорогой проезд
Список лидеров по ценам на поездки в общественном транспорте возглавляет Лондон. В столице Великобритании тариф зависит от зон, времени суток и способа оплаты. Одноразовая поездка на автобусе или трамвае стоит чуть больше 2 евро, на метро — от 3,6 евро. Месячный абонемент на все зоны и виды транспорта обойдется в 235 евро.
В Стокгольме, столице Швеции, стоимость проезда тоже достаточно высока. Разовые билеты на городской транспорт стоят около 3,5 евро, проездной на месяц — 166 евро.
В других европейских столицах за месячный проездной надо отдать такую сумму:
- Мадрид (Испания) — 142 евро;
- Берлин (Германия) — 114 евро;
- Рим (Италия) — 96 евро;
- Париж (Франция) — 90,8 евро;
- Хельсинки (Финляндия) — 57 евро;
- Вена (Австрия) — 51 евро;
- Таллинн (Эстония) — 30 евро;
- Рига (Латвия) — 30 евро;
- Вильнюс (Литва) — 29 евро;
- Варшава (Польша) — 28 евро;
- Будапешт (Венгрия) — 26,32 евро;
- Прага (Чехия) — 22,62 евро;
- Братислава (Словакия) — 22 евро.
Самые низкие тарифы в столице Румынии Бухаресте. Разовая поездка в наземном транспорте и метро стоит 0,6 евро, месячный проездной — 15,36 евро.
Сколько стоит проезд в Киеве
По состоянию на май 2026 года тариф на проезд в общественном транспорте столицы (метро, автобус, трамвай, троллейбус) составляет 8 грн. Стоимость месячного абонемента на все виды транспорта — 800 грн.
Однако уже с 15 июля местные власти планируют повысить цены на транспортные услуги почти в четыре раза. Так, за поездку на метро, автобусе, трамвае или троллейбусе киевлянам и гостям столицы придется отдать 30 грн. Стоимость месячного безлимитного проездного билета составит 4 875 грн.
В пересчете по актуальному курсу будущая стоимость безлимитного месячного проездного в Киеве составит около 96 евро. Это почти столько же, сколько платят жители Рима, и даже больше, чем в Париже, где проездной стоит 90,8 евро. В то же время киевский абонемент будет более чем в три раза дороже, чем в столице соседней страны — Варшаве, и почти в шесть раз дороже, чем в Бухаресте.
