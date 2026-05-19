Цены на проездные в столицах Европы: где общественный транспорт самый доступный для людей

Люди заходят в автобус, оплата за проезд. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Накануне на сайте КГГА опубликовали проект распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Согласно документу, стоимость билета на проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере с 15 июля повысится до 30 гривен. Месячный абонемент на все виды транспорта будет стоить 4 875 гривен.

Новини.LIVE выясняли, жители каких европейских столиц платят за проезд больше всего и какую строчку в этом рейтинге занимает Киев.

Где в Европе самый дорогой проезд

Список лидеров по ценам на поездки в общественном транспорте возглавляет Лондон. В столице Великобритании тариф зависит от зон, времени суток и способа оплаты. Одноразовая поездка на автобусе или трамвае стоит чуть больше 2 евро, на метро — от 3,6 евро. Месячный абонемент на все зоны и виды транспорта обойдется в 235 евро.

В Стокгольме, столице Швеции, стоимость проезда тоже достаточно высока. Разовые билеты на городской транспорт стоят около 3,5 евро, проездной на месяц — 166 евро.

В других европейских столицах за месячный проездной надо отдать такую сумму:

Читайте также:

Мадрид (Испания) — 142 евро;

Берлин (Германия) — 114 евро;

Рим (Италия) — 96 евро;

Париж (Франция) — 90,8 евро;

Хельсинки (Финляндия) — 57 евро;

Вена (Австрия) — 51 евро;

Таллинн (Эстония) — 30 евро;

Рига (Латвия) — 30 евро;

Вильнюс (Литва) — 29 евро;

Варшава (Польша) — 28 евро;

Будапешт (Венгрия) — 26,32 евро;

Прага (Чехия) — 22,62 евро;

Братислава (Словакия) — 22 евро.

Самые низкие тарифы в столице Румынии Бухаресте. Разовая поездка в наземном транспорте и метро стоит 0,6 евро, месячный проездной — 15,36 евро.

Сколько стоит проездной билет в Европе. Графика: Новини.LIVE

Сколько стоит проезд в Киеве

По состоянию на май 2026 года тариф на проезд в общественном транспорте столицы (метро, автобус, трамвай, троллейбус) составляет 8 грн. Стоимость месячного абонемента на все виды транспорта — 800 грн.

Однако уже с 15 июля местные власти планируют повысить цены на транспортные услуги почти в четыре раза. Так, за поездку на метро, автобусе, трамвае или троллейбусе киевлянам и гостям столицы придется отдать 30 грн. Стоимость месячного безлимитного проездного билета составит 4 875 грн.

В пересчете по актуальному курсу будущая стоимость безлимитного месячного проездного в Киеве составит около 96 евро. Это почти столько же, сколько платят жители Рима, и даже больше, чем в Париже, где проездной стоит 90,8 евро. В то же время киевский абонемент будет более чем в три раза дороже, чем в столице соседней страны — Варшаве, и почти в шесть раз дороже, чем в Бухаресте.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Украины самый дорогой проезд в общественном транспорте. Ценники существенно отличаются в зависимости от региона и политики местных властей. В некоторых областных центрах пассажиры платят более 20 гривен за одну поездку. Тогда как в других городах тарифы остаются значительно ниже.

Также Новини.LIVE писали, где в Европе самая высокая средняя зарплата. В немногих странах работники получают более сотни тысяч евро в год. Есть и такие, где годовой заработок не дотягивает и до двух десятков евро.

Ваша пробная версия Premium закончилась