Главная Финансы Тарифы на проезд в Киеве: что будет с ценами в маршрутках

Дата публикации 19 мая 2026 15:41
Цены на проезд в Киеве: какими будут тарифы в частных маршрутках
Люди заходят в маршрутку в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Частные перевозчики Киева пока не ведут никаких переговоров относительно возможного повышения стоимости проезда в маршрутках. Они ожидают окончательного решения городских властей относительно новых тарифов в муниципальном транспорте.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко, передают Новини.LIVE.

Что будет с ценами на маршрутки в Киеве

"Вопрос подорожания в частном транспорте, в принципе, пока не обсуждаем, потому что проект КГГА еще будет проходить общественное слушание по этому поводу. Есть надежда, что все-таки может власть снизит анонсированный тариф", — отметил Моисеенко.

Он подчеркнул, что только после финального решения мэрии, которое ожидают после 1 июня, частные перевозчики смогут оценить необходимость пересмотра собственных тарифов.

Кроме того, руководитель ассоциации перевозчиков Киева напомнил: если частные компании все же решат повысить цены, они должны официально предупредить об этом городские власти минимум за неделю до введения новых расценок.

"Если цены на топливо и другие показатели, которые влияют на себестоимость наших услуг, будут без изменений, то подорожания стоимости проезда в маршрутках не будет", — добавил он.

Сейчас стоимость одной поездки в киевских маршрутках составляет 20 грн. Последний раз тариф рос в марте 2026 года — тогда перевозчики подняли цену сразу на 5 грн.

Каким должен быть справедливый тариф

Комментируя инициативу городских властей по повышению цен в коммунальном транспорте, Моисеенко отметил, что экономически новый тариф можно считать обоснованным, однако только для гостей столицы, которые пользуются транспортом периодически.

По его мнению, жители Киева, которые платят налоги в городской бюджет, должны иметь более низкую стоимость проезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проездной билет в столицах Европы. Список лидеров по ценам на поездки в общественном транспорте возглавляет Лондон. В то же время, если в Киеве повысят цены до анонсированного уровня, украинская столица обойдет по тарифам некоторые крупные европейские города.

Также Новини.LIVE писали, где в Украине самый дорогой проезд. Тарифы в областных центрах существенно отличаются. В некоторых городах пассажиры платят за поездки более 20 гривен.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
