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Главная Финансы Украинцы в Германии могут потерять выплаты: кто в зоне риска

Украинцы в Германии могут потерять выплаты: кто в зоне риска

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 09:23
Финансовая поддержка украинских беженцев в Германии: как изменились правила с 1 июля
Женщина держит ребенка на руках, банкноты евро. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинских беженцев в Германии произошли существенные изменения в системе поддержки. Так, безработные граждане и те, кому государство выплачивает пособия по безработице, теперь могут подвергнуться санкциям, если будут отказываться от трудоустройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DW.

Выплаты и изменения в подходах к поддержке безработных беженцев

Нововведения в сфере социального обеспечения вступили в силу с 1 июля. Они, среди прочего, предусматривают замену пособия для граждан (Bürgergeld) на базовый доход (Grundsicherung).

Однако получить помощь беженцам станет сложнее из-за возобновления строгих проверок имущественного положения. Центры занятости уже начали тщательнее оценивать стоимость активов, имущества и жилья получателей:

  • ранее сбережения в сумме до 40 000 евро не учитывались в течение года с момента подачи заявления. С 1 июля это изменилось: теперь получателям разрешено тратить деньги на собственное содержание в течение первого года;
  • расходы на оплату жилья, выходящие за рамки установленных государством норм возмещения, будут покрываться получателям помощи лишь частично.

Трудоустройство беженцев

Предпочтение будет отдаваться быстрому выходу на работу, а не обучению человека или его пребыванию на курсах повышения квалификации.

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Самих соискателей работы обязали соглашаться даже на вакансии с более низкой квалификацией. Если получатели выплат не будут посещать встречи в центрах занятости или откажутся подавать заявления о трудоустройстве, их финансовые выплаты могут быть существенно сокращены или даже отменены.

Ране Новини.LIVE сообщали, что правительство Великобритании рассматривает возможность пересмотра помощи беженцам. Таким образом, беженцев, получивших право на работу и желающих остаться в стране в дальнейшем, могут обязать выплачивать значительную фиксированную сумму. Предварительно речь идет о платеже в размере около 10 000 фунтов стерлингов.

Также Новини.LIVE писали, что Польша всё чаще отказывается предоставлять украинским гражданам статус PESEL UKR. Отказ получают те, кто приезжает в страну с территорий, где не ведутся активные боевые действия. Теперь польские ведомства более тщательно проверяют причины приезда украинцев

Германия выплаты беженцы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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