Финансовая помощь Assegno Unico в Италии: какие выплаты на детей смогут получать украинцы

Одна из стран ЕС сменила правила выплат для украинцев: кому доступны деньги
В Италии на новых условиях будут предоставлять денежную помощь на детей. Речь идет о программе Assegno Unico. Изменения сделали ее более доступной для украинских семей.
Об этом сообщила эксперт по вопросам иммиграционного сопровождения в Италии Александра Калапач в своей социальной сети TikTok, передает Новини.LIVE.
Кому стали доступны выплаты Assegno Unico
По словам Александры Калапач, из условий программы убрали требование о двухлетнем сроке проживания, что значительно упростило возможность оформить выплаты на ребенка.
"Эти два года проживания мешали многим семьям подать заявку на эту помощь на детей. Сейчас два года проживания не требуются, поэтому вам выдадут эту помощь даже с первого месяца проживания в Италии", — сказала она.
Сколько выплачивают на детей в Италии
Размер пособия рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от:
- уровня доходов семьи согласно специальному сертификату ISEE (чем ниже доход, тем выше выплата);
- возраста детей;
- количества детей.
Согласно данным INPS, в 2026 году выплаты по программе Assegno Unico составляют:
- базовая выплата, если ребенок несовершеннолетний (до 17 лет) — от 58 евро (при высоких доходах или без подачи ISEE) до 203,8 евро ежемесячно (касается семей с низким или нулевым доходом);
- базовая выплата на совершеннолетнего ребенка (от 18 до 21 года) — от 29 до 99 евро в месяц (при условии обучения, стажировки, официального статуса безработного или прохождения универсальной гражданской службы);
- надбавка на младенцев — базовая сумма автоматически увеличивается на 50% для всех детей в возрасте до 1 года (максимальная сумма надбавки — более 100 евро);
- надбавки по инвалидности — базовая сумма плюс от 99 до 122 евро, в зависимости от диагноза.
Дополнительные деньги также получают семьи, в которых воспитываются три и более детей, а также в случаях, когда родители официально трудоустроены или матери ребенка моложе 21 года.
Как оформить пособие Assegno Unico
Оформлением занимаются уполномоченные в Италии органы. Родителям необходимо выполнить три шага:
- получить расчет ISEE — необходимо обратиться в бесплатный центр правовой помощи Patronato, где составят декларацию о финансовом положении семьи;
- подать заявление в INPS — электронное письмо для получения выплат оформляют и отправляют специалисты самостоятельно;
- предоставить реквизиты итальянского банка — выплаты будут поступать на счет того из родителей, кто подает заявление.
30 июня 2026 года — крайний срок для подачи обновленной декларации ISEE за 2026 год. Если семья успеет подать документы до конца июня, INPS проверит право на пособие и выплатит всю задолженность. Если подать позже — выплаты за предыдущие месяцы уже не начислят.
Как сообщали Новини.LIVE, во Франции меняют подходы к финансовому обеспечению семей с детьми. Изменятся, в частности, начисления социальной помощи. Из-за этого многие украинские семьи могут остаться без финансовой поддержки.
Также Новини.LIVE писали о новой концепции выплат для украинских беженцев в Германии. Изменения могут быть отложены. Все зависит от того, согласится ли федеральное правительство покрывать землям расходы на беженцев.