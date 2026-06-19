Финансовая помощь Assegno Unico в Италии: какие выплаты на детей смогут получать украинцы

Беженка с ребенком, в руках банкноты по 50 евро. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Италии на новых условиях будут предоставлять денежную помощь на детей. Речь идет о программе Assegno Unico. Изменения сделали ее более доступной для украинских семей.

Об этом сообщила эксперт по вопросам иммиграционного сопровождения в Италии Александра Калапач в своей социальной сети TikTok, передает Новини.LIVE.

Кому стали доступны выплаты Assegno Unico

По словам Александры Калапач, из условий программы убрали требование о двухлетнем сроке проживания, что значительно упростило возможность оформить выплаты на ребенка.

Александра Калапач рассказала о новых условиях выплаты Assegno Unico в Италии. Скриншот: TikTok

"Эти два года проживания мешали многим семьям подать заявку на эту помощь на детей. Сейчас два года проживания не требуются, поэтому вам выдадут эту помощь даже с первого месяца проживания в Италии", — сказала она.

Сколько выплачивают на детей в Италии

Размер пособия рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от:

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уровня доходов семьи согласно специальному сертификату ISEE (чем ниже доход, тем выше выплата);

возраста детей;

количества детей.

Согласно данным INPS, в 2026 году выплаты по программе Assegno Unico составляют:

базовая выплата, если ребенок несовершеннолетний (до 17 лет) — от 58 евро (при высоких доходах или без подачи ISEE) до 203,8 евро ежемесячно (касается семей с низким или нулевым доходом);

базовая выплата на совершеннолетнего ребенка (от 18 до 21 года) — от 29 до 99 евро в месяц (при условии обучения, стажировки, официального статуса безработного или прохождения универсальной гражданской службы);

надбавка на младенцев — базовая сумма автоматически увеличивается на 50% для всех детей в возрасте до 1 года (максимальная сумма надбавки — более 100 евро);

надбавки по инвалидности — базовая сумма плюс от 99 до 122 евро, в зависимости от диагноза.

Дополнительные деньги также получают семьи, в которых воспитываются три и более детей, а также в случаях, когда родители официально трудоустроены или матери ребенка моложе 21 года.

Как оформить пособие Assegno Unico

Оформлением занимаются уполномоченные в Италии органы. Родителям необходимо выполнить три шага:

получить расчет ISEE — необходимо обратиться в бесплатный центр правовой помощи Patronato, где составят декларацию о финансовом положении семьи;

подать заявление в INPS — электронное письмо для получения выплат оформляют и отправляют специалисты самостоятельно;

предоставить реквизиты итальянского банка — выплаты будут поступать на счет того из родителей, кто подает заявление.

30 июня 2026 года — крайний срок для подачи обновленной декларации ISEE за 2026 год. Если семья успеет подать документы до конца июня, INPS проверит право на пособие и выплатит всю задолженность. Если подать позже — выплаты за предыдущие месяцы уже не начислят.

Как сообщали Новини.LIVE, во Франции меняют подходы к финансовому обеспечению семей с детьми. Изменятся, в частности, начисления социальной помощи. Из-за этого многие украинские семьи могут остаться без финансовой поддержки.

Также Новини.LIVE писали о новой концепции выплат для украинских беженцев в Германии. Изменения могут быть отложены. Все зависит от того, согласится ли федеральное правительство покрывать землям расходы на беженцев.