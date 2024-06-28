Нефть дорожает третью неделю подряд — что влияет на цены

Добыча нефти. Фото: Bloomberg

Цены на нефть демонстрируют рост, готовясь к третьему подряд недельному повышению. Ожидание понижения процентных ставок Федеральным резервом США и стабильно высокие нефтеперерабатывающие маржи поддерживают этот тренд.

Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent к августу поднялись на 0,56%, или на 48 центов, до 86,87 доллара за баррель. Контракт на сентябрь вырос на 0,53%, до 85,71 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе увеличились на 0,64%, или на 52 цента, до 82,26 доллара за баррель.

Оба эталона — Brent и WTI — показали почти 2% роста на этой неделе и чуть более 6% в месяц.

Почему нефть дорожает

Аналитики ANZ подчеркивают, что "сырая нефть выросла, несмотря на слабые краткосрочные фундаментальные показатели". Они указывают на неожиданное увеличение запасов нефти в США, учитывая ожидания сокращения этих запасов во время летнего пика спроса.

Эксперты добавили, что цены выросли на фоне обостренного рискового настроения на рынке, вызванного показателями, свидетельствующими о дальнейшей слабости рынка труда в США.

Растущие ожидания по поводу неотвратимого цикла смягчения политики Федерального резерва повлекли за собой подъем рисковых активов на фондовых рынках. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре на 64%, что значительно выше по сравнению с 50% месяц назад.

Ожидается, что снижение процентных ставок может положительно отразиться на рынке нефти, увеличивая потенциальный спрос от потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, Саудовская Аравия планирует продажу акций одной из крупнейших нефтяных компаний — Aramco. По слухам, размещение акций может привлечь около 10 миллиардов долларов.

Мы также писали, что, похоже, в Антарктиде назревает конфликт между Россией и Китаем. Обе страны положили глаз на огромные запасы нефти близ Фолклендов — спорной территории, на которую претендует Великобритания. Добывать "черное золото" в этом регионе запрещено.