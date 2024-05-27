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Саудівська Аравія планує продати одну з найбільших нафтових компаній — скільки коштуватиме угода

27 травня 2024 11:59
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Саудівська Аравія планує продаж акцій Aramco вже у червні
Працівниці нафтової компанії Aramco. Фото: AP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Саудівська Аравія планує продаж акцій однієї з найбільших нафтових компаній — Aramco. За чутками, розміщення акцій може залучити близько 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Як будуть продавати Aramco

Як зазначається, акції будуть зареєстровані в Ер-Ріяді, і це буде повністю ринкове розміщення, а не прискорений продаж протягом кількох днів.

"Рішення про продаж акцій — це питання наших акціонерів, і ми не можемо його коментувати", — заявили в Aramco. 

Працювати над угодою було доручено банкам Citigroup, Goldman Sachs і HSBC. Саудівська Аравія розпочала економічний перехід, відомий як "Бачення-2030". Він передбачає розширення приватного сектора та зростання ненафтових прибутків.

Уряд Саудівської Аравії залишається найбільшим акціонером Aramco з часткою 90% і значною мірою залежить від її виплат. Своєю чергою, Aramco розраховує виплатити 31 мільярд доларів у вигляді дивідендів. І це попри повідомлення про зниження прибутку за перший квартал на тлі зниження нафтових цін і обсягів продажів.

З моменту первинного публічного розміщення акцій у 2019 році акції Aramco виросли з ціни в 32 ріали до максимуму в 38,64 ріала рік тому.

Нагадаэмо, нафтові ціни підскочили до тижневого піку у п'ятницю, 24 травня. Це сталося після того, як дані з США та Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння через конфлікт в Газі підтримало ціни на чорне золото.

Ми також писали, що імпорт сирої нафти в Китай у квітні виріс порівняно з попереднім роком. Нафтопереробні заводи країни готові повністю відновити свою роботу на початку туристичного сезону.

Саудівська Аравія
нафта
економіка
фінанси
продаж

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