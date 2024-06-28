Нафта дорожчає третій тиждень поспіль — що впливає на ціни

Видобуток нафти. Фото: Bloomberg

Ціни на нафту демонструють зростання, готуючись до третього поспіль тижневого підвищення. Очікування зниження процентних ставок Федеральним резервом США та стабільно високі нафтопереробні маржі підтримують цей тренд.

Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent на серпень піднялися на 0,56%, або на 48 центів, до 86,87 долара за барель. Контракт на вересень зріс на 0,53%, до 85,71 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в серпні збільшилися на 0,64%, або на 52 центи, до 82,26 долара за барель.

Обидва еталони — Brent і WTI — показали майже 2% зростання цього тижня і трохи більше ніж 6% за місяць.

Чому нафта дорожчає

Аналітики ANZ підкреслюють, що "сира нафта зросла, незважаючи на слабкі короткострокові фундаментальні показники". Вони вказують на несподіване збільшення запасів нафти в США, враховуючи очікування скорочення цих запасів під час літнього піку попиту.

Експерти додали, що ціни зросли на фоні загостреного ризикового настрою на ринку, викликаного показниками, що свідчать про подальшу слабкість ринку праці в США.

Зростаючі очікування щодо невідворотного циклу пом'якшення політики Федерального резерву спричинили підйом ризикових активів на фондових ринках. За даними інструменту CME FedWatch, наразі трейдери оцінюють ймовірність першого зниження процентної ставки ФРС у вересні на 64%, що значно вище порівняно з 50% місяць тому.

Очікується, що зниження процентних ставок може позитивно позначитися на ринку нафти, збільшуючи потенційний попит від споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує продаж акцій однієї з найбільших нафтових компаній — Aramco. За чутками, розміщення акцій може залучити близько 10 мільярдів доларів.

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