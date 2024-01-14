Галущенко объяснил, почему отменили мораторий на отключение света и других компуслуг

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго Украины

В конце декабря 2023 Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности, кроме прифронтовых территорий. Это решение принято из-за того, что некоторые люди начали злоупотреблять возможностью не платить за коммуналку.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона Единые новости.

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По словам министра энергетики, некоторые бытовые, да и не бытовые потребители начали использовать этот запрет для того, чтобы вообще не платить за коммуналку. Он подчеркнул, что жители прифронтовых территорий Украины платят больше за жилищно-коммунальные услуги, чем другие регионы

"Это нечестно. Особенно это нечестно, когда я смотрю, что прифронтовые регионы, которые платят больше, чем области, не причастные к непосредственным боевым действиям. Я считаю, это как минимум не справедливо", — сказал Галущенко.

Министр также добавил, что от поступления средств за потребленную электроэнергию зависит качество и скорость возобновления электроснабжения после ненастья. Однако, по его словам, упразднение запрета на отключение должников не означает, что поставщики начнут всех отключать.

"Это как минимум должно улучшить платежную дисциплину, особенно когда речь идет о том, когда нельзя объяснить, когда это просто ты злоупотребляешь тем, что есть возможность не платить", — подчеркнул Герман Галущенко.

Нужно ли платить за долги, накопленные во время войны

По словам экспертов, мораторий на наложение штрафов и начисление пени за неуплату никогда не освобождал украинцев от оплаты коммунальных услуг. До 30 декабря 2023 года структуры, оказывавшие коммунальные услуги, не начисляли пеню и не налагали штрафные санкции за неуплату. То есть обязанность платить за коммунальные услуги была всегда и ее никто не отменял, а начисление штрафных санкций не производилось.

Что еще нужно знать

Напомним, что в январе 2024 года поставщик электроэнергии компания Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.

Также мы писали, что в 2024 году государство продолжает предоставлять гражданам скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Украинцы имеют право на льготы при условии, что их доход не будет превышать определенную сумму.