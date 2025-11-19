Выплаты UNHCR в ноябре — в каком из городов откроют регистрацию на финпомощь

Пожилые люди за компьютером. Фото: Freepik

С 24 ноября жители одного из украинских городов смогут подать заявки на оформление денежной помощи от UNHCR Ukraine в размере почти 11 тыс. грн на каждого члена семьи. Выплаты от организации, являющейся представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, рассчитаны на трехмесячный период.

Об этом говорится в сообщении, которое распространил пресс-центр UNHCR Ukraine в Telegram.

Кому будет доступна помощь в ноябре

По обнародованной информации, международная организация намерена оказать помощь гражданам в городе Сумы, который граничит со страной-агрессором и страдает от обстрелов. В частности, с понедельника, 24 сентября, на финпомощь смогут записаться граждане с одним из следующих юридических статусов:

Статус внутреннего переселенца со сроком перемещения максимально шесть месяцев по регионам страны (есть документ с подтверждением). Заявители не должны быть включены в программы финпомощи от других организаций по меньшей мере последние три месяца; Статус беженца, вернувшегося из-за границы на прежний адрес после выезда в связи с военными действиями (есть документ, где подтверждается факт выезда). Претенденты не должны иметь помощи от других фондов по меньшей мере три предыдущих месяца.

Нужно, чтобы доходы домохозяйств, которые хотят получить финпомощь, не превышали сумму в 5,4 тыс. грн (в расчете на одного гражданина в семье), и имели хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:

семью возглавляет одинокий отец или мать, где есть несовершеннолетние дети, а также граждане старшего возраста от 55 лет;

домохозяйство возглавляет один/несколько одиноких граждан старшего возраста от 55 лет, или воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет одного/несколько человек с группой инвалидности, хроническими болезнями с медицинским заключением.

Как оформить денежную помощь и ее размер

Как отмечается, регистрация на финансовую помощь со следующей недели станет возможна по предварительной записи. Жители г. Сумы могут позвонить для подачи заявки по номеру пункта сбора данных: 063 182 68 38.

"Регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН, в городе Сумы, по адресу ул. Революции Достоинства, 15, осуществляется исключительно по предварительной записи в очередь на прием. Прием по живой очереди происходить не будет", — говорится в сообщении.

После записи необходимо будет ожидать звонка работников пункта сбора данных на финпомощь. Гражданам в телефонном режиме назначат день и время, когда необходимо будет прийти на индивидуальный прием.

Размер помощи для каждого члена семьи будет составлять 10,8 тыс. грн (поступит как один транш за три месяца).

Ранее мы писали, что предпринимателям, пострадавшим от войны, доступна помощь по программе, реализуемой при финансовой поддержке Британии. В частности, гражданам обещают предоставить от 1 тыс. долларов.

Еще рассказывали, что в одном из регионов гражданам старшего возраста предусмотрена разовая финпомощь. Речь идет о выплате 10 тыс. грн.