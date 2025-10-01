Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Лучше покупать сейчас — какой популярный продукт скоро подорожает

Лучше покупать сейчас — какой популярный продукт скоро подорожает

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:30
Цены на картофель в Украине — когда ждать подорожания овоща
Продавщица раскладывает картофель, морковь и другие овощи. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени в Украине наблюдается снижение цен на ряд продуктов. Дешевеют, в частности, овощи из борщевого набора. Сейчас многих украинцев интересует, не придется ли платить больше за морковь, капусту, свеклу и лук в течение октября.

Ответ на этот вопрос журналистке Новини.LIVE Насте Рейн озвучил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на картофель в скором времени

По словам Павла Коваля, сейчас цены снижаются из-за сезонного насыщения рынка, однако уже скоро ситуация изменится. Поскольку приближается холодное время года, стоимость овощей постепенно будет расти — ориентировочно с середины октября.

Относительно картофеля то, как отметил эксперт, в этом году урожайность лучше, чем в 2024 году. Поэтому средняя цена на картофель пока держится на отметке в 17 грн за кг.

"Когда положим картофель до декабря в хранилище, эти все запасы, то думаю, что где-то до 20 гривен цена на него вырастет. Как и в прошлом году", — пояснил Коваль.

Аграрий подчеркнул, что все остальные овощи из борщевого набора, такие как морковь, свекла, лук, капуста и чеснок, в конце октября подорожают на 5-6 грн от цен в сентябре.

Напомним, что яйца, которые в Украине в последнее время существенно не дорожали, могут подорожать ближе к зиме. Известно, по какой причине цены могут измениться. Узнавайте также, сколько сейчас стоит килограмм чеснока.

деньги цены в Украине цены продажа картошка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации