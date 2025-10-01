Цены на картофель в Украине — когда ждать подорожания овоща

Продавщица раскладывает картофель, морковь и другие овощи. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени в Украине наблюдается снижение цен на ряд продуктов. Дешевеют, в частности, овощи из борщевого набора. Сейчас многих украинцев интересует, не придется ли платить больше за морковь, капусту, свеклу и лук в течение октября.

Ответ на этот вопрос журналистке Новини.LIVE Насте Рейн озвучил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

По словам Павла Коваля, сейчас цены снижаются из-за сезонного насыщения рынка, однако уже скоро ситуация изменится. Поскольку приближается холодное время года, стоимость овощей постепенно будет расти — ориентировочно с середины октября.

Относительно картофеля то, как отметил эксперт, в этом году урожайность лучше, чем в 2024 году. Поэтому средняя цена на картофель пока держится на отметке в 17 грн за кг.

"Когда положим картофель до декабря в хранилище, эти все запасы, то думаю, что где-то до 20 гривен цена на него вырастет. Как и в прошлом году", — пояснил Коваль.

Аграрий подчеркнул, что все остальные овощи из борщевого набора, такие как морковь, свекла, лук, капуста и чеснок, в конце октября подорожают на 5-6 грн от цен в сентябре.

