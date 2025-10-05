Видео
Видео

Главная Финансы Овощи подорожают — какими будут цены осенью

Овощи подорожают — какими будут цены осенью

Дата публикации 5 октября 2025 06:30
Цены на овощи - почему подорожают морковь, свекла и лук
Человек покупает овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украинцев осенью ждет подорожание некоторых продуктов. Ожидается, что в октябре ряд овощей прибавит к нынешней цене пять-шесть гривен.

Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Какие овощи подорожают для украинцев

Как пояснил Павел Коваль, подорожание произойдет с овощами из борщевого набора. То есть, платить больше в октябре придется за:

  • морковь;
  • свеклу;
  • лук;
  • капусту;
  • чеснок.

Аграрий добавил, что сейчас идет тот период, когда украинцам стоит запастись продуктами на зиму.

"Сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

Коваль подчеркнул, что сейчас у потребителей есть возможность купить овощи по низким ценам.

Что еще стоит знать

Этой осенью в Украине будет дорожать мясо. Так, по словам руководитель аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, на стоимость будут влиять цены на корма, а также сокращение поголовья рогатого скота. Эксперт прогнозирует, что стоимость цена на мясо не вырастет на десятки процентов, но если сравнить год к году, то цены увеличатся.

Ранее мы рассказывали, что в Украине обновились цены на огурцы и помидоры. Также напомним, какой продукт для украинцев не будет дорожать в ближайшее время.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
