Цены на овощи - почему подорожают морковь, свекла и лук

Украинцев осенью ждет подорожание некоторых продуктов. Ожидается, что в октябре ряд овощей прибавит к нынешней цене пять-шесть гривен.

Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Какие овощи подорожают для украинцев

Как пояснил Павел Коваль, подорожание произойдет с овощами из борщевого набора. То есть, платить больше в октябре придется за:

морковь;

свеклу;

лук;

капусту;

чеснок.

Аграрий добавил, что сейчас идет тот период, когда украинцам стоит запастись продуктами на зиму.

"Сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

Коваль подчеркнул, что сейчас у потребителей есть возможность купить овощи по низким ценам.

Что еще стоит знать

Этой осенью в Украине будет дорожать мясо. Так, по словам руководитель аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, на стоимость будут влиять цены на корма, а также сокращение поголовья рогатого скота. Эксперт прогнозирует, что стоимость цена на мясо не вырастет на десятки процентов, но если сравнить год к году, то цены увеличатся.

Ранее мы рассказывали, что в Украине обновились цены на огурцы и помидоры. Также напомним, какой продукт для украинцев не будет дорожать в ближайшее время.