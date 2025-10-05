Цены на овощи - почему подорожают морковь, свекла и лук

Овощи подорожают — какими будут цены осенью
Украинцев осенью ждет подорожание некоторых продуктов. Ожидается, что в октябре ряд овощей прибавит к нынешней цене пять-шесть гривен.
Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.
Какие овощи подорожают для украинцев
Как пояснил Павел Коваль, подорожание произойдет с овощами из борщевого набора. То есть, платить больше в октябре придется за:
- морковь;
- свеклу;
- лук;
- капусту;
- чеснок.
Аграрий добавил, что сейчас идет тот период, когда украинцам стоит запастись продуктами на зиму.
"Сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.
Коваль подчеркнул, что сейчас у потребителей есть возможность купить овощи по низким ценам.
Что еще стоит знать
Этой осенью в Украине будет дорожать мясо. Так, по словам руководитель аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, на стоимость будут влиять цены на корма, а также сокращение поголовья рогатого скота. Эксперт прогнозирует, что стоимость цена на мясо не вырастет на десятки процентов, но если сравнить год к году, то цены увеличатся.
