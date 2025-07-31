Цены на рапс в Украине — как и почему подорожала культура

Ячмень. Фото: УНИАН

В Украине с начала недели дорожает рапс. Цены растут из-за обильных осадков в западных и центральных регионах Украины, которые сделали невозможным уборку урожая.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации на рынке рапса.

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Как изменились закупочные цены на рапс

Согласно последним данным, закупочные цены на рапс в Украине за неделю выросли на сумму от 500 до 800 грн за тонну, пишет Graintrade. По состоянию на сейчас, если продукцию нужно доставить в порт, то цена составляет от 23,8 тыс. гривен за тонну до 24,5 тысячи гривен за тонну.

Что касается переработчиков, то их максимальная цена сейчас находится на отметке в 24,2 тысячи гривен, тогда как трейдеры уже пересмотрели экспортные контракты в сторону роста.

Тем временем непогода влияет на прогнозы относительно будущего урожая рапса в Украине. Так, по состоянию на 24 июля с 535 тыс. гектаров фермеры собрали чуть более одного миллиона тонн культуры. В то же время фермеры активно договариваются о поставках рапса из-за благоприятных цен, но существует риск, что общий урожай не превысит 2,8-3 млн тонн.

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