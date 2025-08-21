Цены на ячмень — какая ситуация на агрорынке в августе 2025 года

Колоски ячменя. Фото: УНИАН

В Украине стабилизировались экспортные цены на фуражный ячмень после того, как трейдеры отказались от дальнейших закупок продукции. Однако спрос может вырасти уже в скором времени.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ситуации на агрорынке в августе.

Ситуация на агрорынке в августе

Как пишет издание Agronews.ua, производители начали быстрее собирать урожай, поскольку погодные условия улучшились. Это также снизило волнение за качество ячменя для пивоваров, но производители продолжают собирать урожай и сеять озимый рапс, поэтому предложение зерна к продаже достаточно низкое. Из-за этого растут экспортные цены.

В то же время переработчики постепенно наращивали закупку пивоваренного ячменя, подняв цены на 300-400 гривен за тонну. Благодаря увеличению предложения некоторые переработчики даже остановили закупку или снизили цены.

Сколько стоит тонна ячменя

На профильном портале Tripoli.land указано, что по состоянию на среду, 21 августа, тонна ячменя на агрорынке в Украине стоит 9 213 грн. При этом в последние дни фиксировались незначительные колебания цен.

Цены на ячмень. Скриншот: Tripoli.land

Так, 13 августа ячмень торговался по цене в 9 177 грн за тонну, а 14 августа культура подорожала до 9 201 грн за тонну. Такой показатель продержался 18 августа, после чего стоимость снова начала расти.

Ранее стало известно, сколько продукции аграрии переправили за границу морским коридором. Несмотря на полномасштабную войну, Украина сохраняет статус надежного поставщика продовольствия в мире. Также мы рассказывали, как изменились цены на кукурузу в августе.