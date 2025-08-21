Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ячмень вызвал ажиотаж — сколько стоит тонна в августе

Ячмень вызвал ажиотаж — сколько стоит тонна в августе

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 06:30
Цены на ячмень — какая ситуация на агрорынке в августе 2025 года
Колоски ячменя. Фото: УНИАН

В Украине стабилизировались экспортные цены на фуражный ячмень после того, как трейдеры отказались от дальнейших закупок продукции. Однако спрос может вырасти уже в скором времени.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ситуации на агрорынке в августе.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на агрорынке в августе

Как пишет издание Agronews.ua, производители начали быстрее собирать урожай, поскольку погодные условия улучшились. Это также снизило волнение за качество ячменя для пивоваров, но производители продолжают собирать урожай и сеять озимый рапс, поэтому предложение зерна к продаже достаточно низкое. Из-за этого растут экспортные цены.

В то же время переработчики постепенно наращивали закупку пивоваренного ячменя, подняв цены на 300-400 гривен за тонну. Благодаря увеличению предложения некоторые переработчики даже остановили закупку или снизили цены.

Сколько стоит тонна ячменя

На профильном портале Tripoli.land указано, что по состоянию на среду, 21 августа, тонна ячменя на агрорынке в Украине стоит 9 213 грн. При этом в последние дни фиксировались незначительные колебания цен.

null
Цены на ячмень. Скриншот: Tripoli.land

Так, 13 августа ячмень торговался по цене в 9 177 грн за тонну, а 14 августа культура подорожала до 9 201 грн за тонну. Такой показатель продержался 18 августа, после чего стоимость снова начала расти.

Ранее стало известно, сколько продукции аграрии переправили за границу морским коридором. Несмотря на полномасштабную войну, Украина сохраняет статус надежного поставщика продовольствия в мире. Также мы рассказывали, как изменились цены на кукурузу в августе.

цены в Украине зерно ячмень агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации