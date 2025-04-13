Цены на газ в Украине — какими будут тарифы в 2025 году

Человек держит деньги и платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское правительство пока не планирует менять цены на газ для населения. Нынешние тарифы будут актуальными до 1 октября 2025 года.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Политик, в частности, поделился информацией, что действие спецобязательств (ПСО) на рынке газа продлили до конца неотопительного периода — до 31 октября 2025 года.

Согласно этому решению ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать по специальным ценам до конца октября природный газ поставщикам природного газа в объемах, необходимых бытовым потребителям, а также операторам газораспределительных систем (в размере нормативных, сверхурочных и производственно-технологических расходов, потерь, обусловленных военными действиями и полученных в связи с предотвращением/урегулированием гуманитарных кризисных ситуаций).

Итак, во время неотопительного сезона субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству электроэнергии, будут получать от Нафтогаза природное топливо по следующим ценам (с НДС):

18 тыс. грн за 1 тыс. куб метров газа — будут платить теплоэлектроцентрали, которые производят электрическую энергию в теплофикационном цикле;

14 тыс. гривен за 1 тыс. куб метров газа — тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, которые производят электроэнергию в конденсационном цикле и газотурбинные и газопоршневые установки, которые производят исключительно электроэнергию;

тариф в 18 тыс. грн за 1 тыс. куб метров газа установлен для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом.

При этом Гетманцев сообщил, что в Украине начались проблемы с добычей газа, поскольку "настроенная на мир" Россия систематически атакует газовую инфраструктуру.

"По оценкам экспертов, из-за этого к следующему отопительному сезону нам понадобится импортировать примерно 4,5-4,6 млрд кубометров газа, а он дороже. Да и сами европейцы будут нуждаться в большем количестве газа, поскольку они вышли из отопительного сезона, который завершился, с меньшими запасами, чем из предыдущего", — написал он.

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