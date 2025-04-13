Ціни на газ в Україні — якими будуть тарифи у 2025 році

Людина тримає гроші і платіжку за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український уряд наразі не планує змінювати ціни на газ для населення. Нинішні тарифи будуть актуальними до 1 жовтня 2025 року.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Політик, зокрема, поділився інформацією, що дію спецзобов'язань (ПСО) на ринку газу продовжили до кінця неопалювального періоду — до 31 жовтня 2025 року.

Згідно з цим рішенням ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" реалізовуватиме за спеціальними цінами до кінця жовтня природний газ постачальникам природного газу в обсягах, необхідних побутовим споживачам, а також операторам газорозподільних систем (у розмірі нормативних, понаднормових та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та отриманих у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій).

Отже, під час неопалювального сезону суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електроенергії, отримуватимуть від Нафтогазу природне паливо за такими цінами (з ПДВ):

18 тис. грн за 1 тис. куб метрів газу — платитимуть теплоелектроцентралі, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі;

14 тис. гривень за 1 тис. куб метрів газу — теплові електростанції та теплоелектроцентралі, які виробляють електроенергію у конденсаційному циклі та газотурбінні та газопоршневі установки, які виробляють виключно електроенергію;

тариф у 18 тис. грн за 1 тис. куб метрів газу встановлено для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом.

При цьому Гетманцев повідомив, що в Україні розпочалися проблеми з видобутком газу, оскільки "налаштована на мир" Росія систематично атакує газову інфраструктуру.

"За оцінками експертів, через це до наступного опалювального сезону нам знадобиться імпортувати приблизно 4,5-4,6 млрд кубометрів газу, а він дорожчий. Та й самі європейці потребуватимуть більше газу, оскільки вони вийшли з опалювального сезону, який завершився, з меншими запасами, ніж з попереднього", — написав він.

Раніше ми розповідали, що українські водоканали заборгували чималі суми за електроенергію. Відомо, чому з'явилися борги.

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