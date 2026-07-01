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Главная Финансы Цены на зерно в Украине: какая культура "устала" дорожать

Цены на зерно в Украине: какая культура "устала" дорожать

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 06:30
Цены на зерно: сколько стоит тонна рапса в первый день июля
Урожай, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на агрорынке продолжают падать цены на рапс. Это связано с уборочной кампанией, к которой аграрии уже активно готовятся. Заводы уже готовы принимать рапс на переработку, однако цены спроса все еще формируются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Что происходит с ценами на рапс

Как отмечается, цены спроса на рапс нового урожая на условиях СРТ-предприятие находятся на уровне 26 200 — 27 400 гривен за тонну.

Что касается экспортного рынка рапса в Украине, то на прошлой неделе цены снизились из-за:

  • аномальной жары, повлиявшей на урожайность в Европе;
  • роста мировых цен на нефть.

Цены на рапс в Украине

На внутреннем украинском рынке тонна рапса стоит более 24 000 гривен, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Так, по состоянию на 1 июля продукцию предлагают покупать по цене 24 646 гривен за тонну. Примечательно, что диапазон цен остается стабильным. Стоимость рапса не меняется начиная с 23 июня.

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цены в Украине рапс цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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