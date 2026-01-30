Работа в такси — сколько зарабатывают водители Bolt, Uklon, Uber и других компаний

Такси Bolt. Фото: Новини.LIVE

Одной из самых обсуждаемых тем в Украине в последнее время стала стоимость услуг такси. Ведь ценники в приложениях популярных сервисов, особенно во время воздушных тревог, растут с невероятной скоростью. В частности людей интересует, сколько же при таких высоких тарифах зарабатывают водители такси.

Новини.LIVE выясняли, на какой доход могут рассчитывать таксисты в Украине.

Средняя зарплата в Украине

По состоянию на конец января 2026 года этот показатель составляет 27 500 грн. Согласно данным сервиса поиска работы Work.ua, это на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Самые высокие зарплаты получают директора по маркетингу, управляющие недвижимостью и руководители отделов подбора персонала — 80 000 грн в месяц в среднем.

Меньше всего платят библиотекарям — около 10 000 грн в месяц.

Сколько зарабатывают таксисты в Украине

Средняя зарплата водителя такси в настоящее время составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране. Это на 15% больше, если сравнивать с январем прошлого года.

Как свидетельствует медиана заработных плат, рассчитанная по данным из 379 вакансий, размещенных на портале с заголовком "Таксист" и по похожим запросам-синонимам "Водитель такси", больше всего готовы платить водителям Bolt, Uklon, Uber и других компаний в Киеве — около 45 000 грн в месяц (рост за год +27%).

Второе место по уровню доходов таксистов занимает Одесса — 42 000 грн в среднем (+11%).

Во Львове водителям такси предлагают зарплату около 40 000 грн (+21%), в Днепре — 37 000 грн в месяц (на 21% больше, чем в прошлом году).

Требования к кандидатам достаточно лояльны — большинство компаний готовы брать на работу водителей с минимальным стажем, обучать и покрывать расходы на ремонт, обслуживание и мойку авто. При этом предлагают высокий процент от кассы, различные бонусы и поощрения.

Стоит отметить, что спрос на водителей такси в целом по стране снизился — сейчас на сервисе поиска работы доступно на 12% предложений, чем в конце января прошлого года.

