Штрафы в 8 500 гривен для таксистов — какими могут быть новые правила в Украине

В Украине решили обновить законодательную базу и ввести нововведения в сфере перевозок пассажиров на такси. Изменения должны произойти как для таксистов, так и для их клиентов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передает Новини.LIVE.

Подробнее об изменениях

Ключевое нововведение — новая статья 1333, которой предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях. Она вводит ответственность за нарушение условий и правил перевозок пассажиров на такси.

В документе, среди прочего, предусмотрели штрафные санкции, за:

платные перевозки без официального права на предоставление услуг или вне трудовых отношений с перевозчиком;

работу на цифровые платформах, которые отсутствуют у государственных информационных систем;

перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ вне официальных платформ;

нарушение требований к техническому состоянию автомобиля и обязательного оборудования такси.

На какие суммы будут штрафовать таксистов

В пояснительной записке указано, что санкции, предварительно, могут быть такими:

если водитель будет выполнять платные перевозки без официальной регистрации — 1 700 гривен;

если таксист будет сотрудничать с платформой, которой нет в государственном реестре — 8 500 гривен;

за поездку с пассажиром в автомобиле без техосмотра или таксометра — 8 500 гривен;

за другие нарушения правил предоставления услуг пассажирского автотранспорта — 850 гривен.

В то же время таксисты получат и определенные преимущества. Например, в проекте закона предлагается отказаться от практики штрафовать таксистов, у которых нет бумажного дорожного листа. Также, возможно, не будут наказывать водителей, которые не будут являться на осмотр к врачу перед каждой сменой.

Когда произойдут изменения

Проект появился на сайте Министерства развития общин и территорий Украины. Сейчас граждане и бизнес могут подавать свои замечания и предложения по указанным в документе нормам. Присылать их можно в течение месяца с даты публикации.

Ранее стало известно о зарплатах таксистов в Украине. Так, по состоянию на конец января 2026 года средняя оплата труда превысила отметку в 27 000 гривен. Узнавайте также, какие еще нововведения ждут рынок такси в 2026 году.