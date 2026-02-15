Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине изменят правила для таксистов — за что планируют штрафовать

В Украине изменят правила для таксистов — за что планируют штрафовать

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 17:35
Штрафы в 8 500 гривен для таксистов — какими могут быть новые правила в Украине
Деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В Украине решили обновить законодательную базу и ввести нововведения в сфере перевозок пассажиров на такси. Изменения должны произойти как для таксистов, так и для их клиентов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее об изменениях

Ключевое нововведение — новая статья 1333, которой предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях. Она вводит ответственность за нарушение условий и правил перевозок пассажиров на такси.

В документе, среди прочего, предусмотрели штрафные санкции, за:

  • платные перевозки без официального права на предоставление услуг или вне трудовых отношений с перевозчиком;
  • работу на цифровые платформах, которые отсутствуют у государственных информационных систем;
  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ вне официальных платформ;
  • нарушение требований к техническому состоянию автомобиля и обязательного оборудования такси.

На какие суммы будут штрафовать таксистов

В пояснительной записке указано, что санкции, предварительно, могут быть такими:

  • если водитель будет выполнять платные перевозки без официальной регистрации — 1 700 гривен;
  • если таксист будет сотрудничать с платформой, которой нет в государственном реестре — 8 500 гривен;
  • за поездку с пассажиром в автомобиле без техосмотра или таксометра — 8 500 гривен;
  • за другие нарушения правил предоставления услуг пассажирского автотранспорта — 850 гривен.

В то же время таксисты получат и определенные преимущества. Например, в проекте закона предлагается отказаться от практики штрафовать таксистов, у которых нет бумажного дорожного листа. Также, возможно, не будут наказывать водителей, которые не будут являться на осмотр к врачу перед каждой сменой.

Когда произойдут изменения

Проект появился на сайте Министерства развития общин и территорий Украины. Сейчас граждане и бизнес могут подавать свои замечания и предложения по указанным в документе нормам. Присылать их можно в течение месяца с даты публикации.

Ранее стало известно о зарплатах таксистов в Украине. Так, по состоянию на конец января 2026 года средняя оплата труда превысила отметку в 27 000 гривен. Узнавайте также, какие еще нововведения ждут рынок такси в 2026 году.

деньги такси штрафы нарушения законопроект
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации