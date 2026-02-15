Штрафы в 8 500 гривен для таксистов — какими могут быть новые правила в Украине

В Украине изменят правила для таксистов — за что планируют штрафовать
В Украине решили обновить законодательную базу и ввести нововведения в сфере перевозок пассажиров на такси. Изменения должны произойти как для таксистов, так и для их клиентов.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передает Новини.LIVE.
Подробнее об изменениях
Ключевое нововведение — новая статья 1333, которой предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях. Она вводит ответственность за нарушение условий и правил перевозок пассажиров на такси.
В документе, среди прочего, предусмотрели штрафные санкции, за:
- платные перевозки без официального права на предоставление услуг или вне трудовых отношений с перевозчиком;
- работу на цифровые платформах, которые отсутствуют у государственных информационных систем;
- перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ вне официальных платформ;
- нарушение требований к техническому состоянию автомобиля и обязательного оборудования такси.
На какие суммы будут штрафовать таксистов
В пояснительной записке указано, что санкции, предварительно, могут быть такими:
- если водитель будет выполнять платные перевозки без официальной регистрации — 1 700 гривен;
- если таксист будет сотрудничать с платформой, которой нет в государственном реестре — 8 500 гривен;
- за поездку с пассажиром в автомобиле без техосмотра или таксометра — 8 500 гривен;
- за другие нарушения правил предоставления услуг пассажирского автотранспорта — 850 гривен.
В то же время таксисты получат и определенные преимущества. Например, в проекте закона предлагается отказаться от практики штрафовать таксистов, у которых нет бумажного дорожного листа. Также, возможно, не будут наказывать водителей, которые не будут являться на осмотр к врачу перед каждой сменой.
Когда произойдут изменения
Проект появился на сайте Министерства развития общин и территорий Украины. Сейчас граждане и бизнес могут подавать свои замечания и предложения по указанным в документе нормам. Присылать их можно в течение месяца с даты публикации.
Ранее стало известно о зарплатах таксистов в Украине. Так, по состоянию на конец января 2026 года средняя оплата труда превысила отметку в 27 000 гривен. Узнавайте также, какие еще нововведения ждут рынок такси в 2026 году.
