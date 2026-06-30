Цены на пшеницу и уборка урожая: сколько теперь стоит тонна зерна

Комбайн убирает пшеницу на поле, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине уже ведется торговля пшеницей нового урожая. Этот переход повлек за собой изменения цен. Примечательно, что зерновые дешевеют и на мировом рынке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SPIKE BROKERS.

Подробнее о ситуации с ценами на пшеницу

Так, тонна продовольственной пшеницы, которую доставляют в одесские порты, стоит теперь 213 долларов. Неделей ранее цена на продовольственную пшеницу составляла 217 долларов. Еще сильнее просела фуражная пшеница — ее стоимость упала с 212 до 203 долларов.

"На международном рынке также зафиксировано снижение котировок. Главным фактором давления стал старт уборочной кампании в Северном полушарии. Биржи потеряли поддержку, поскольку трейдеры ожидают высокого урожая в Украине и Румынии. В Европе же жатва только набирает обороты", — говорится в сообщении.

Цены на пшеницу в Украине

На внутреннем рынке, как свидетельствуют данные портала Tripoli.land, цены на пшеницу также стремительно падают. Так, по состоянию на 30 июня тонна продается по 9 438 гривен. Неделей ранее покупатели платили 9 862 гривен за тонну. Примечательно, что нисходящий тренд на украинском рынке пшеницы сохраняется с середины июня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на агрорынке дешевеет ячмень. Цены спроса колеблются от 8 00 до 10 300 гривен за тонну. Ячмень теряет в цене из-за ожидания поставок нового урожая.

Еще Новини.LIVE писали о дешевой кукурузе в июне. Так, в первый месяц лета 2026 года зерно подешевело почти на 200 гривен. Причинами этого стали два важных фактора.