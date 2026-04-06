Цены на топливо в Украине: на сколько подорожали бензин, дизель и газ за неделю

Ценовое табло на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на топливо продолжают расти быстрыми темпами. В понедельник, 6 апреля, сети автозаправочных станций снова обновили прайсы. Стоимость некоторых видов топлива приближается к 100 грн/л.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит топливо в Украине и что изменилось за неделю.

Сколько стоят бензин, дизель и газ 6 апреля

Цены на топливо за неделю ощутимо выросли во всех сетях АЗС в Украине, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Так, Ukrnafta повысила стоимость бензина А95+ почти на одну гривну — с 71,99 до 72,90 грн/л, по сравнению с прошлым понедельником.

На другие виды топлива Ukrnafta предлагает такие цены:

А-95 — 69,90 грн/л (+0,91 грн за неделю);

А-92 — 66,90 грн/л (+0,91 грн);

дизельное топливо — 87,90 грн/л (+5,91 грн);

газ автомобильный — 48,90 грн/л (+2,91 грн).

ОККО также повысила цены на все виды топлива. 6 апреля водители могут заправить свои машины на АЗС сети по таким ценам:

А-95 Pulls — 79,90 грн/л (+1,91 грн за неделю);

А-95 Евро — 76,90 грн/л (+1,91 грн);

ДТ Евро — 92,00 грн/л (+4,01 грн);

газ — 49,90 грн/л (+1,91 грн).

На АЗС сети WOG стоимость топлива такова:

А-95 Mustang — 80,00 грн/л (+2,01 грн);

А-95 Евро-5 — 77,00 грн/л (+2,01 грн);

ДТ Евро-5 — 91,90 грн/л (+3,91 грн);

газ — 49,99 грн/л (2,01 грн).

На заправках "БРСМ-Нафта", хоть и самые низкие цены на топливо, однако они тоже не стоят на месте. Бензин А-95 подорожал на 96 копеек — до 69,90 грн/л. Стоимость дизеля повысилась на пять гривен — до 87,99 грн/л. На 2,52 грн подорожал газ — до 47,23 грн/л.

Цены на топливо в Украине 6 апреля. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на топливо в Украине в дальнейшем

Экономист Олег Устенко, комментируя в эфире День.LIVE ситуацию с ценами на топливо в Украине, обратил внимание на тенденции на глобальном нефтяном рынке. По его словам, стоимость нефти в мире постепенно растет, и эта динамика неизбежно будет иметь влияние и на украинскую экономику.

Специалист пояснил, что сейчас цена на нефть марки Brent после кратковременного снижения снова держится примерно на уровне 109 долларов за баррель. При этом участники рынка ожидают дальнейшего повышения котировок в ближайшей перспективе.

"В принципе, можно сказать, что рынок ориентируется на то, что цена будет двигаться до 120 долларов за баррель Brent", — отметил Устенко.

Экономист напомнил, что подобный уровень стоимости нефти уже фиксировался в 2022 году. В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация на мировых рынках является более сложной, ведь сопровождается значительно более высоким уровнем геополитической и экономической неопределенности.

По словам Устенко, подорожание нефти на международных рынках почти неизбежно скажется и на стоимости топлива в Украине. Если цена барреля поднимется вдвое — примерно с 60 до 120 долларов, — это может повлечь соответствующий рост розничных цен на топливо.

"60 гривен, которые были раньше, должны быть трансформированы в 120 гривен за один литр топлива", — подчеркнул экономист.

Кроме того, он предостерег, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть могут подняться еще выше, что дополнительно будет давить на топливный рынок.

