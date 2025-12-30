Видео
Главная Финансы Рекордный рост — какую цену золота ожидают в 2026 году

Рекордный рост — какую цену золота ожидают в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 10:20
Цены на золото - каких максимумов достигнут металлы в 2026 году
Слитки золота. Фото: Unsplash

Драгоценные металлы подорожали во вторник, 30 декабря. Таким образом золото, серебро и другие металлы частично отыграли резкое падение, которое произошло накануне.

Участники рынка при этом не спешат выходить из золота и ждут новых максимумов уже в 2026 году, сообщает Reuters.

Цены на золото 30 декабря

Спотовое золото во вторник выросло примерно на 1,1% и торговалось у отметки 4378 долларов за унцию. Еще несколько дней назад цена доходила почти до 4550 долларов, после чего рынок резко развернулся вниз — это было самое сильное однодневное падение с октября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале двигались похоже — плюс около 1,1%, до уровня 4392 доллара за унцию.

Аналитики объясняют такое поведение тем, что в конце года на рынке меньше игроков, любая сделка сильнее влияет на цену, отсюда и резкие колебания.

Почему золото так выросло за год

Несмотря на нынешние "качели", 2025 год для золота был очень сильным. С начала года драгоценный металл подорожал примерно на 66%.

На цены давили сразу несколько факторов: ожидание снижения ставок в США, геополитика, стабильный спрос со стороны центробанков и приток средств в биржевые фонды, инвестирующие в золото.

Что будет с ценой золота в 2026 году

Трейдеры закладывают как минимум два снижения ставок в США в 2026 году, а для активов без процентного дохода это традиционно позитивный фон.

В ближайшие месяцы американские финансисты прогнозируют рекордный рост золота до 5 тысяч долларов США за унцию. Такой прогноз обнародовали аналитики Bank of America, указав на сочетание сигналов, которые продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

Цена серебра, платины и палладия

Еще резче вело себя серебро. После сильного падения накануне оно выросло почти на 4% и торговалось возле 74,8 доллара за унцию. Ранее серебро успело обновить исторический максимум, поднявшись выше 83 долларов. С начала года серебро прибавило более 180% — значительно больше, чем золото.

Платина также восстанавливалась после обвала — плюс около 3%, тогда как палладий, напротив, оставался под давлением после резкого падения на предыдущей сессии.

драгоценные металлы золото серебро Платина
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
