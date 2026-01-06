Видео
Главная Финансы Крупнейший импортер Индии остановил закупку нефти из РФ

Крупнейший импортер Индии остановил закупку нефти из РФ

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:59
Почему крупнейший индийский НПЗ отказался от российской нефти
Нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries. Фото: Reliance

Крупнейший частный нефтепереработчик Индии Reliance Industries остановил закупки российской нефти. В компании отметили, что в январе не ожидают никаких поставок из РФ.

Такая позиция крупнейшего покупателя российской нефти в Индии может еще больше обвалить поставки из России на этот рынок, сообщает Reuters.

Читайте также:

Что заявили в Reliance

В компании опровергли информацию о том, что к НПЗ в Джамнагаре якобы направляются три танкера с российской нефтью. По словам представителей Reliance, никаких поставок в январе не запланировано.

Это важно, поскольку именно Reliance в прошлом году была крупнейшим индийским импортером российского сырья.

Реакция после заявлений Трампа

Отметим, что это нервное заявление компании прозвучало сразу после того, как лидер США Дональд Трамп пригрозил Индии существенными повышениями импортных пошлин.

Санкции США и ЕС уже существенно ударили по поставкам. В декабре импорт российской нефти в Индию упал до трехлетнего минимума, это меньше, чем 1,2 млн баррелей в сутки. Теперь, если Индия окончательно отпадет, только Китай останется единственным крупным рынком сбыта российской нефти.

Давление со стороны США

Напомним, США повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%. Часть этих тарифов напрямую связали с закупками Индией российских энергоносителей и вооружения.

В ноябре Reliance уже объявляла о полной остановке импорта нефти из РФ, впоследствии поставки частично возобновились. Нынешняя ситуация свидетельствует, что пауза может стать более длительной.

Напомним, что цены на марки нефти Brent i WTI замерли после событий в Венесуэле и заявлений США. Также мы сообщали, как Дональд Трамп давит на индийские власти.

санкции против России Индия НПЗ Роснефть нефть
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
